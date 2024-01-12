Воспитанник Динамо переведен в дубль польской команды и выставлен на трансфер

Игорь Харатин после матча. Фото: instagram.com/igor_kharatin/

Бывший футболист сборной Украины Игорь Харатин может провести вторую половину нынешнего сезона в дубле польской "Легии". Тренерский штаб команды не рассчитывает на полузащитника.

Харатин может перейти в другой клуб уже в январе 2024 года, сообщает Sport.tvp.pl.

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Польский этап карьеры Игоря Харатина получился неудачным для украинского футболиста. Сезон 2023/2024 полузащитник проводит в дубле "Легии", в которую он перешел в 2021 году. Руководство клуба позволило 28-летнему Харатину искать новую команду.

Харатин против Месси. Фото: instagram.com/igor_kharatin/

Проблемы Харатина

С самого начала текущего сезона Игорь Харатин не был заявлен за основной состав "Легии", а теперь его и вовсе перевели в дубль, который выступает в четвертом по силе дивизионе польского футбола. Руководство клуба позволило игроку искать новую команду. Контракт Харатина с "Легией" заканчивается летом 2024 года.

Игорь Харатин является воспитанником киевского "Динамо", однако ему не удалось проявить себя в столичном клубе. Также он выступал за харьковский "Металлист" и луганскую "Зарю".

В 2019 году Харатин перешел в венгерский "Ференцварош", где играл под руководством Сергея Реброва вместе с Александром Зубковым. Украинский футболист трижды выигрывал золотые медали чемпионата Венгрии.

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