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Украинские теннисистки повторили исторический рекорд — что известно

12 января 2024 10:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинские теннисистки повторили исторический рекорд — что известно
Леся Цуренко во время поединка. Фото: instagram.com/lesiatsurenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) выступят сразу семь украинских теннисисток. Это является повторением национального рекорда. 

Три украинки станут сеяными на турнире, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на UA-Football

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Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина автоматически получили путевки на Australian Open-2024. Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева присоединились к ним после того, как прошли квалификацию к турниру. Это могла сделать и Катарина Завацкая, но она проиграла свой решающий матч. 

Марта Костюк
Марта Костюк тренируется перед турниром. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Достижение украинских теннисисток 

Это третий раз в истории, когда на турнире Большого шлема выступят семь украинских спортсменок. Подобный результат был продемонстрирован на Ролан Гаррос-2007 и Уимблдоне-2008. А вот в рамках Australian Open был установлен национальный рекорд. 

Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис на корте. Фото: instagram.com/iamgaelmonfils/

Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Элина Свитолина оказались в основной сетке турнира благодаря высокому рейтингу, что тоже стало рекордом Украины на турнирах Большого шлема. 

Открытый чемпионат Австралии по теннису-2024 начнется в понедельник, 15-го января.

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы. 

Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб. 

"Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника.

спорт
Элина Свитолина
Даяна Ястремская
Теннис
Australian Open
Леся Цуренко
Ангелина Калинина
Марта Костюк
Юлия Стародубцева
украинские теннисисты
Дарья Снигур

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