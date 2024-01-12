Украинские теннисистки повторили исторический рекорд — что известно

Леся Цуренко во время поединка. Фото: instagram.com/lesiatsurenko/

На Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) выступят сразу семь украинских теннисисток. Это является повторением национального рекорда.

Три украинки станут сеяными на турнире, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на UA-Football.

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Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина автоматически получили путевки на Australian Open-2024. Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева присоединились к ним после того, как прошли квалификацию к турниру. Это могла сделать и Катарина Завацкая, но она проиграла свой решающий матч.

Марта Костюк тренируется перед турниром. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Достижение украинских теннисисток

Это третий раз в истории, когда на турнире Большого шлема выступят семь украинских спортсменок. Подобный результат был продемонстрирован на Ролан Гаррос-2007 и Уимблдоне-2008. А вот в рамках Australian Open был установлен национальный рекорд.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис на корте. Фото: instagram.com/iamgaelmonfils/

Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Элина Свитолина оказались в основной сетке турнира благодаря высокому рейтингу, что тоже стало рекордом Украины на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии по теннису-2024 начнется в понедельник, 15-го января.

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