Украинские теннисистки повторили исторический рекорд — что известно
На Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) выступят сразу семь украинских теннисисток. Это является повторением национального рекорда.
Три украинки станут сеяными на турнире, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на UA-Football.
Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина автоматически получили путевки на Australian Open-2024. Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева присоединились к ним после того, как прошли квалификацию к турниру. Это могла сделать и Катарина Завацкая, но она проиграла свой решающий матч.
Достижение украинских теннисисток
Это третий раз в истории, когда на турнире Большого шлема выступят семь украинских спортсменок. Подобный результат был продемонстрирован на Ролан Гаррос-2007 и Уимблдоне-2008. А вот в рамках Australian Open был установлен национальный рекорд.
Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Элина Свитолина оказались в основной сетке турнира благодаря высокому рейтингу, что тоже стало рекордом Украины на турнирах Большого шлема.
Открытый чемпионат Австралии по теннису-2024 начнется в понедельник, 15-го января.
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