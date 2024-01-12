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Українські тенісистки повторили історичний рекорд — що відомо

12 січня 2024 10:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Українські тенісистки повторили історичний рекорд — що відомо
Леся Цуренко під час поєдинку. Фото: instagram.com/lesiatsurenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open) виступлять одразу сім українських тенісисток. Це повторення національного рекорду.

Три українки стануть сіяними на турнірі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на UA-Football.

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Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Марта Костюк та Ангеліна Калініна автоматично здобули путівки на Australian Open-2024. Даяна Ястремська, Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева приєдналися до них після того, як пройшли кваліфікацію до турніру. Це могла зробити й Катаріна Завацька, але вона програла свій вирішальний матч.

Марта Костюк
Марта Костюк тренується перед турніром. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Досягнення українських тенісисток

Це втретє в історії, коли на турнірі Великого шолома виступатимуть сім українських спортсменок. Подібний результат був продемонстрований на Ролан Гаррос-2007 та Вімблдоні-2008. А ось у рамках Australian Open було встановлено національний рекорд.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс на корті. Фото: instagram.com/iamgaelmonfils/

Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Еліна Світоліна опинилися в основній сітці турніру завдяки високому рейтингу, що також стало рекордом України на турнірах Великого шолома.

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу-2024 розпочнеться у понеділок, 15 січня.

Нагадаємо, "Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби. 

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спорт
Еліна Світоліна
Даяна Ястремська
Теніс
Australian Open
Леся Цуренко
Ангеліна Калініна
Марта Костюк
Юлія Стародубцева
українські тенісисти
Дар'я Снігур

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