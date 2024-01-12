Стародубцева пробилася до основної сітки Australian Open

Юлія Стародубцева під час матчу. Фото: btu.org.ua/

Молода українська тенісистка Юлія Стародубцева виборола право виступити в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open). Вона виграла фінальний кваліфікаційний поєдинок у суперниці із Чехії.

Юлія Стародубцева перемогла Габріелу Кнутсон у трьох сетах, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Великий теніс України".

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Вирішальний поєдинок кваліфікації Australian Open 2024 вийшов важким для Юлії Стародубцевої (№152 WTA). Вона виграла перший сет у Габріели Кнутсон (№168 WTA), але чешка ледь не змінила перебіг поєдинку. У другому сеті вона перемогла українку з рахунком 6:1.

Юлія Стародубцева у відпочинку. Фото: instagram.com/starodubtseva_official/

Вирішальний ривок українки

Юлія виявила волю до перемоги й добре розпочала третій сет, зробивши брейк. Однак пізніше вона дозволила Кнутсон взяти дві свої подачі.

Чеська спортсменка повела у рахунку 5:4 та подавала на матч. Все було в її руках, проте Стародубцева продемонструвала характер та довела рахунок до 5:5. На тай-брейку Юлія повела у рахунку та довела справу до перемоги. Тепер вона виступить в основній сітці турніру.

Australian Open 2024. Третій раунд кваліфікації

Юлія Стародубцева (Україна) — Габріела Кнутсон (Чехія) — 6:4, 1:6, 7:6 (10:4)

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