Кіченок перемогла у Брісбені — перший успіх України у тенісі 2024
Новий тенісний рік розпочинається для України з успіху Людмили Кіченок, яка виграла перший парний турнір WTA у новому сезоні. Українка тріумфувала в австралійському Брисбені у дуеті з латвійкою Єленою Остапенко.
Щоб здобути золото, дуету знадобилось возз'єднатися після паузи, передає Новини.LIVE.
Кіченок та Остапенко, півфіналістки парних Вімблдона та Ролан Гаррос, проводили перший спільний турнір від початку жовтня 2023 року. Вигравши два титули у 2022-му, минулий сезон вони завершили без трофеїв.
У Брисбені українсько-латвійський тандем отримав п'ятий номер посіву. На шляху до фіналу Кіченок та Остапенко здобули три перемоги, одна з яких стала технічною: нейтральна Дар'я Касаткіна й австралійка Дарія Севілл не вийшли на матч та були дискваліфіковані.
Кіченок та Остапенко пробились у шостий спільний фінал. Їхніми суперницями стали несіяні Грет Міннен (Бельгія) і Хізер Вотсон (Велика Британія).
У фіналі перемогли у двох сетах
У фіналі пари активно обмінювались брейками на старті поєдинку: у перших шести геймах ніхто не захистив власну подачу. Натомість у наступних чотирьох геймах не було жодного брейку, зокрема, Кіченок та Остапенко відіграли три брейкпойнти за рахунку 3:4.
Ключовим у першому сеті виявився гейм за рахунку 5:5. Українсько-латвійський дует зумів реалізувати другий брейкпойнт, після чого закрив партію у наступному геймі — 7:5.
Другий сет пройшов за повної переваги Кіченок та Остапенко. Вони зробили два брейки вже на старті партії, повівши з рахунком 4:0, і не віддали жодного гейму на своїй подачі. У підсумку — 6:2 та перемога у двох сетах.
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