Кіченок перемогла у Брісбені — перший успіх України у тенісі 2024

Олена Остапенко та Людмила Киченок. Фото: Twitter/WTA

Новий тенісний рік розпочинається для України з успіху Людмили Кіченок, яка виграла перший парний турнір WTA у новому сезоні. Українка тріумфувала в австралійському Брисбені у дуеті з латвійкою Єленою Остапенко.

Щоб здобути золото, дуету знадобилось возз'єднатися після паузи, передає Новини.LIVE.

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Кіченок та Остапенко, півфіналістки парних Вімблдона та Ролан Гаррос, проводили перший спільний турнір від початку жовтня 2023 року. Вигравши два титули у 2022-му, минулий сезон вони завершили без трофеїв.

У Брисбені українсько-латвійський тандем отримав п'ятий номер посіву. На шляху до фіналу Кіченок та Остапенко здобули три перемоги, одна з яких стала технічною: нейтральна Дар'я Касаткіна й австралійка Дарія Севілл не вийшли на матч та були дискваліфіковані.

Кіченок та Остапенко пробились у шостий спільний фінал. Їхніми суперницями стали несіяні Грет Міннен (Бельгія) і Хізер Вотсон (Велика Британія).

У фіналі перемогли у двох сетах

У фіналі пари активно обмінювались брейками на старті поєдинку: у перших шести геймах ніхто не захистив власну подачу. Натомість у наступних чотирьох геймах не було жодного брейку, зокрема, Кіченок та Остапенко відіграли три брейкпойнти за рахунку 3:4.

Ключовим у першому сеті виявився гейм за рахунку 5:5. Українсько-латвійський дует зумів реалізувати другий брейкпойнт, після чого закрив партію у наступному геймі — 7:5.

Другий сет пройшов за повної переваги Кіченок та Остапенко. Вони зробили два брейки вже на старті партії, повівши з рахунком 4:0, і не віддали жодного гейму на своїй подачі. У підсумку — 6:2 та перемога у двох сетах.

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