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Киченок победила в Брисбене — первый успех Украины в теннисе 2024

6 января 2024 11:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Киченок победила в Брисбене — первый успех Украины в теннисе 2024
Елена Остапенко и Людмила Киченок. Фото: Twitter/WTA
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Новый теннисный год начинается для Украины с успеха Людмилы Киченок, выигравшей первый парный турнир WTA в новом сезоне. Украинка торжествовала в австралийском Брисбене в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.

Чтобы завоевать золото, дуэту понадобилось воссоединиться после паузы, передает Новини.LIVE.

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Киченок и Остапенко, полуфиналистки парных Уимблдона и Ролан Гаррос, проводили первый совместный турнир с начала октября 2023 года. Выиграв два титула в 2022-м, прошлый сезон они завершили без трофеев.

В Брисбене украино-латвийский тандем получил пятый номер посева. По пути в финал Киченок и Остапенко одержали три победы, одна из которых стала технической: нейтральная Дарья Касаткина и австралийка Дария Севилл не вышли на матч и были дисквалифицированы.

Киченок и Остапенко пробились в шестой финал. Их соперницами стали несеянные Грет Миннен (Бельгия) и Хизер Уотсон (Великобритания).

В финале победили в двух сетах

В финале пары активно обменивались брейками на старте поединка: в первых шести геймах никто не защитил свою подачу. В следующих четырех геймах не было ни одного брейка, в частности Киченок и Остапенко отыграли три брейкпойнта при счете 3:4.

Ключевым в первом сете оказался гейм при счете 5:5. Украинско-латвийский дуэт сумел реализовать второй брейкпойнт, после чего закрыл партию в следующем гейме — 7:5.

Второй сет прошел с полным преимуществом Киченок и Остапенко. Они сделали два брейка уже на старте партии, поведя со счетом 4:0, и не отдали ни одного гейма на своей подаче. В итоге — 6:2 и победа в двух сетах.

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