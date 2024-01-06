Свитолина сыграет в финале турнира в Окленде

Украинка Элина Свитолина вышла в финал турнира в Окленде. Фото: j48tennis.net

В полуфинале турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеланди, сыграла украинка Элина Свитолина. Соперницей одесситки стала китаянка Ван Сиюй.

Элине удалось выиграть в трех сетах, сообщил портал Новини.LIVE.

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Свитолина подошла к матчу после побед над бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки, победительницей US Open Эммой Радукану и чешкой Марией Боузковой. У Сиюй настолько именитых соперников не было, но и с теми, которых она прошла, были проблемы.

В очном матче китаянка взяла первый сет, но проиграла два следующих. В общем матч длился 131 минуту, в течение которой Элина подала шесть эйсов, сделала три двойные ошибки и реализовала четыре из десяти брейков.

У Сиюй две подачи навылет, четыре двойные ошибки и также четыре из десяти брейков.

В финале турнира в Окленде Свитолина сыграет с третьей ракеткой в мире Кори Гауфф. Ранее девушки встречались лишь раз. В 2021 году на Открытом чемпионате Австралии украинка выиграла в двух сетах. При этом с момента их матча Гауфф сильно прибавила в уровне тенниса.

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