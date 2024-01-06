Свитолина сыграет в финале турнира в Окленде
В полуфинале турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеланди, сыграла украинка Элина Свитолина. Соперницей одесситки стала китаянка Ван Сиюй.
Элине удалось выиграть в трех сетах, сообщил портал Новини.LIVE.
Элина Свитолина — Ван Сиюй — 2:6, 6:4, 6:3
Свитолина подошла к матчу после побед над бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки, победительницей US Open Эммой Радукану и чешкой Марией Боузковой. У Сиюй настолько именитых соперников не было, но и с теми, которых она прошла, были проблемы.
В очном матче китаянка взяла первый сет, но проиграла два следующих. В общем матч длился 131 минуту, в течение которой Элина подала шесть эйсов, сделала три двойные ошибки и реализовала четыре из десяти брейков.
У Сиюй две подачи навылет, четыре двойные ошибки и также четыре из десяти брейков.
В финале турнира в Окленде Свитолина сыграет с третьей ракеткой в мире Кори Гауфф. Ранее девушки встречались лишь раз. В 2021 году на Открытом чемпионате Австралии украинка выиграла в двух сетах. При этом с момента их матча Гауфф сильно прибавила в уровне тенниса.
Напомним,"Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи.
"Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер.
"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.
Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб.
Игрок "Реала" до сих пор не вышел на поле несмотря на трансфер в клуб четыре года назад.
Читайте Новини.LIVE!