Свитолина рассказала, что изменила в своей игре на турнире в Окленде

Элина Свитолина на корте. Фото: btu.org.ua/

Украинская теннисистка Элина Свитолина триумфально отыграла четвертьфинальный матч против Марии Боузковой на хардовом турнире в новозеландском Окленде. Ей хватило всего двух сетов для убедительной победы.

После противостояния Свитолина рассказала, как изменила стиль игры, чтобы пробиться в полуфинал, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Большой теннис Украины".

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Элина Свитолина признала, что полностью довольна своим выступлением в четвертьфинале престижного турнира. Ее поразила поддержка болельщиков, которые заполнили арену даже несмотря на позднее время проведения матча.

Элина Свитолина после победы. Фото: btu.org.ua/

Как изменилась Свитолина

Украинка хорошо подготовилась к игре как в психологическом, так и в физическом плане. Она прекрасно знала возможности Боузковой, которую ранее обыгрывала при каждой личной встрече.

"Во втором сете можно было увидеть, как Боузкова пыталась вернуться в игру, и у меня заняло немного времени, чтобы завершить этот матч в двух сетах.

Но в этом матче я хорошо била по мячу. Хотела, чтобы ушибы были короткими и резкими. Я довольна своим уровнем, что смогла выиграть в двух сетах и ​​не потратить слишком много энергии", — объяснила Элина Свитолина.

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