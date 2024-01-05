Світоліна розповіла, що змінила у своїй грі на турнірі в Окленді
Українська тенісистка Еліна Світоліна тріумфально відіграла чвертьфінальний матч проти Марії Боузкової на хардовому турнірі у новозеландському Окленді. Їй вистачило лише двох сетів для переконливої перемоги.
Після протистояння Світоліна розповіла, як змінила стиль гри, щоб пробитися до півфіналу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Великий теніс України.
Еліна Світоліна визнала, що повністю задоволена своїм виступом у чвертьфіналі престижного турніру. Її вразила підтримка вболівальників, які заповнили арену навіть попри пізній час проведення матчу.
Як змінилася Світоліна
Українка добре підготувалася до гри як у психологічному, так і у фізичному плані. Вона чудово знала можливості Боузкової, яку раніше обігравала за кожної особистої зустрічі.
"У другому сеті можна було побачити, як Боузкова намагалася повернутися в гру, і я зайняв трохи часу, щоб завершити цей матч у двох сетах.
Але в цьому матчі я добре била по м'ячу. Хотіла, щоб забиті місця були короткими та різкими. Я задоволена своїм рівнем, що змогла виграти у двох сетах і не витратити надто багато енергії", — пояснила Еліна Світоліна.
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