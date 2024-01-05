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Світоліна розповіла, що змінила у своїй грі на турнірі в Окленді

5 січня 2024 14:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Світоліна розповіла, що змінила у своїй грі на турнірі в Окленді
Еліна Світоліна на корті. Фото: btu.org.ua/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська тенісистка Еліна Світоліна тріумфально відіграла чвертьфінальний матч проти Марії Боузкової на хардовому турнірі у новозеландському Окленді. Їй вистачило лише двох сетів для переконливої ​​перемоги.

Після протистояння Світоліна розповіла, як змінила стиль гри, щоб пробитися до півфіналу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Великий теніс України.

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Еліна Світоліна визнала, що повністю задоволена своїм виступом у чвертьфіналі престижного турніру. Її вразила підтримка вболівальників, які заповнили арену навіть попри пізній час проведення матчу.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна після перемоги. Фото: btu.org.ua/

Як змінилася Світоліна

Українка добре підготувалася до гри як у психологічному, так і у фізичному плані. Вона чудово знала можливості Боузкової, яку раніше обігравала за кожної особистої зустрічі.

"У другому сеті можна було побачити, як Боузкова намагалася повернутися в гру, і я зайняв трохи часу, щоб завершити цей матч у двох сетах.

Але в цьому матчі я добре била по м'ячу. Хотіла, щоб забиті місця були короткими та різкими. Я задоволена своїм рівнем, що змогла виграти у двох сетах і не витратити надто багато енергії", — пояснила Еліна Світоліна.

Нагадаємо, "Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.

"Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер. 

"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі.

Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб.

Гравець "Реала" досі не вийшов на поле попри трансфер до клубу чотири роки тому.

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