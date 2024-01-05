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Світоліна розгромила суперницю та вийшла до півфіналу престижного турніру

5 січня 2024 12:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Світоліна розгромила суперницю та вийшла до півфіналу престижного турніру
Еліна Світоліна святкує перемогу. Фото: instagram.com/elisvitolina/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує переможну серію на хардовому турнірі серії WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія). Цього разу перша ракетка України у домінуючому стилі обіграла Марію Боузкову із Чехії.

Світоліна виграла перший сет лише за 25 хвилин, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зірці українського тенісу знадобилося лише два сети для того, щоб обіграти у чвертьфіналі турніру в Окленді чеську суперницю. Це була четверта зустріч у кар'єрі Еліни Світоліної та Марії Боузкової. Українка виграла всі матчі у цієї суперниці.

Элина Свитолина
Еліна Світоліна після матчу. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Переконлива гра Світоліної

У першому сеті фаворитка протистояння не залишила суперниці жодного шансу. Українська тенісистка витратила на перемогу 25 хвилин і віддала суперниці лише вісім пойнтів.

Еліна Світоліна
Перемога Еліни Світоліної. Скриншот Google

У другому сеті Світоліна програвала з рахунком 1:3, проте зуміла взяти п'ять геймів поспіль, що принесло їй підсумкову перемогу. У півфіналі Еліна зіграє проти китаянки Ван Сію (WTA 71).

Окленд. Хард. Чвертьфінал

Марія Боузкова (Чехія) — Еліна Світоліна (Україна) — 0:6, 3:6

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"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі.

Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб.

Гравець "Реала" досі не вийшов на поле попри трансфер до клубу чотири роки тому.

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