Світоліна розгромила суперницю та вийшла до півфіналу престижного турніру
Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує переможну серію на хардовому турнірі серії WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія). Цього разу перша ракетка України у домінуючому стилі обіграла Марію Боузкову із Чехії.
Світоліна виграла перший сет лише за 25 хвилин, повідомляє портал Новини.LIVE.
Зірці українського тенісу знадобилося лише два сети для того, щоб обіграти у чвертьфіналі турніру в Окленді чеську суперницю. Це була четверта зустріч у кар'єрі Еліни Світоліної та Марії Боузкової. Українка виграла всі матчі у цієї суперниці.
Переконлива гра Світоліної
У першому сеті фаворитка протистояння не залишила суперниці жодного шансу. Українська тенісистка витратила на перемогу 25 хвилин і віддала суперниці лише вісім пойнтів.
У другому сеті Світоліна програвала з рахунком 1:3, проте зуміла взяти п'ять геймів поспіль, що принесло їй підсумкову перемогу. У півфіналі Еліна зіграє проти китаянки Ван Сію (WTA 71).
Окленд. Хард. Чвертьфінал
Марія Боузкова (Чехія) — Еліна Світоліна (Україна) — 0:6, 3:6
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