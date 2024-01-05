Світоліна розгромила суперницю та вийшла до півфіналу престижного турніру

Еліна Світоліна святкує перемогу. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує переможну серію на хардовому турнірі серії WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія). Цього разу перша ракетка України у домінуючому стилі обіграла Марію Боузкову із Чехії.

Світоліна виграла перший сет лише за 25 хвилин, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зірці українського тенісу знадобилося лише два сети для того, щоб обіграти у чвертьфіналі турніру в Окленді чеську суперницю. Це була четверта зустріч у кар'єрі Еліни Світоліної та Марії Боузкової. Українка виграла всі матчі у цієї суперниці.

Еліна Світоліна після матчу. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Переконлива гра Світоліної

У першому сеті фаворитка протистояння не залишила суперниці жодного шансу. Українська тенісистка витратила на перемогу 25 хвилин і віддала суперниці лише вісім пойнтів.

Перемога Еліни Світоліної. Скриншот Google

У другому сеті Світоліна програвала з рахунком 1:3, проте зуміла взяти п'ять геймів поспіль, що принесло їй підсумкову перемогу. У півфіналі Еліна зіграє проти китаянки Ван Сію (WTA 71).

Окленд. Хард. Чвертьфінал

Марія Боузкова (Чехія) — Еліна Світоліна (Україна) — 0:6, 3:6

Нагадаємо, "Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.

"Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер.

"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі.

Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб.

Гравець "Реала" досі не вийшов на поле попри трансфер до клубу чотири роки тому.