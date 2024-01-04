Світоліна в Окленді перемогла талановиту Радукану та вийшла до чвертьфіналу

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

У другому колі турніру WTA 250 в Окленді зіграла перша ракетка України Еліна Світоліна. Суперницею одеситки стала 21-річна переможниця US Open-2021 британка Емма Радукану.

Українка змогла виграти у дуже складному матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що Світоліна в рейтингу WTA посідає 25 місце, тоді як британка йде в ньому 301-ю.

Еліна Світоліна — Емма Радукану — 6:7, 7:6, 6:1

Матч тривав 2 години 52 хвилини, за які Світоліна подала одинадцять ейсів, зробила три подвійні помилки та реалізувала шість із чотирнадцяти брейк-пойнтів.

Радукан за матч мала по шість подач навиліт і подвійних помилок. При цьому британка використала чотири із тринадцяти брейк-пойнтів.

Зазначимо, що дівчата вперше грали одна з одною.

Світоліна після важкого першого та другого кіл у чвертьфіналі зіграє з чешкою Марією Боузковою, яка йде 36-ою у світовому рейтингу WTA.

Попри статус аутсайдера у матчі Боузкова буде свіжішою, оскільки у перших двох турах виграла у слабших суперниць ніж опозиція Еліни. Нагадаємо, що українці перед Радукану довелося перемогти колишню першу ракетку світу Каролін Возняцькі.

Нагадаємо, "Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер.

Мудрик близький до переходу до відомого італійського клубу.

Лідер "Жирони" отримає місце у складі "Манчестер Сіті".

Ексгравець "Динамо" та збірної України близький до переходу до чемпіонату Англії.

"Баварія" придбає зіркового форварда в пару до Кейна.