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Світоліна в Окленді перемогла талановиту Радукану та вийшла до чвертьфіналу

4 січня 2024 14:08
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Агабекян Карен
редактор
Світоліна в Окленді перемогла талановиту Радукану та вийшла до чвертьфіналу
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У другому колі турніру WTA 250 в Окленді зіграла перша ракетка України Еліна Світоліна. Суперницею одеситки стала 21-річна переможниця US Open-2021 британка Емма Радукану.

Українка змогла виграти у дуже складному матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Світоліна в рейтингу WTA посідає 25 місце, тоді як британка йде в ньому 301-ю.

Еліна Світоліна — Емма Радукану — 6:7, 7:6, 6:1

Матч тривав 2 години 52 хвилини, за які Світоліна подала одинадцять ейсів, зробила три подвійні помилки та реалізувала шість із чотирнадцяти брейк-пойнтів.

Радукан за матч мала по шість подач навиліт і подвійних помилок. При цьому британка використала чотири із тринадцяти брейк-пойнтів.

Зазначимо, що дівчата вперше грали одна з одною.

Світоліна після важкого першого та другого кіл у чвертьфіналі зіграє з чешкою Марією Боузковою, яка йде 36-ою у світовому рейтингу WTA.

Попри статус аутсайдера у матчі Боузкова буде свіжішою, оскільки у перших двох турах виграла у слабших суперниць ніж опозиція Еліни. Нагадаємо, що українці перед Радукану довелося перемогти колишню першу ракетку світу Каролін Возняцькі.

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