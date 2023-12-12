Свитолина получила престижную награду от WTA

Элина Свитолина. Фото: Twitter/TheTennisLetter

Украинская теннисистка Элина Свитолина , которая занимает 25 позицию в рейтинге WTA, получила награду "Возвращение года". Одесситка опередила чешек Маркета Вондроушова и Каролину Мухову, Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Анастасию Павлюченкову.

Об успехах украинки и других номинациях, в материале Новини.LIVE.

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В этом году Элина вернулась в теннис после того, как стала матерью. Интересно, что в начале своего возвращения Элина Свитолина занимала 508-е место в мировом рейтинге, а завершила сезон-2023 на 25-й позиции.

Elina Svitolina выиграла WTA Comeback Player of Year Award.



От возвращения к туру заблокирован в Апрель & продолжение года как в мире #25, этот был год к remember.



🔹Strasbourg Champion



🔹Roland Garros Quarterfinal



🔹Wimbledon Semifinal



🔹Won 11 из 14 матчей в… pic.twitter.com/fnMC0mhAWx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 11, 2023

Свитолина вернулась на корт в апреле этого года после декретного отпуска, не играя в теннис в течение 13 месяцев (с марта 2022). В мае украинка дошла до полуфинала на турнире WTA 125 в Сен-Мало и выиграла титул WTA 250 в Страсбурге. В июне Элина сыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос, а через месяц дошла до полуфинала на Уимблдоне.

Другие номинации

Теннисисткой года признана Ига Свентек из Польши, которая неоднократно заявляла о поддержке Украины, а тренером года стал ее наставник Томаш Викторовский.

Награду за прогресс года получила Чжэн Циньвэнь из Китая. Дуэт года: Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия).

Напомним, Украинский клуб предложил солидную сумму за Пихаленко.

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