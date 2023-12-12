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Свитолина получила престижную награду от WTA

12 декабря 2023 21:51
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Свитолина получила престижную награду от WTA
Элина Свитолина. Фото: Twitter/TheTennisLetter
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинская теннисистка Элина Свитолина , которая занимает 25 позицию в рейтинге WTA, получила награду "Возвращение года". Одесситка опередила чешек Маркета Вондроушова и Каролину Мухову, Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Анастасию Павлюченкову.

Об успехах украинки и других номинациях, в материале Новини.LIVE.

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В этом году Элина вернулась в теннис после того, как стала матерью. Интересно, что в начале своего возвращения Элина Свитолина занимала 508-е место в мировом рейтинге, а завершила сезон-2023 на 25-й позиции.

Свитолина вернулась на корт в апреле этого года после декретного отпуска, не играя в теннис в течение 13 месяцев (с марта 2022). В мае украинка дошла до полуфинала на турнире WTA 125 в Сен-Мало и выиграла титул WTA 250 в Страсбурге. В июне Элина сыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос, а через месяц дошла до полуфинала на Уимблдоне.

Другие номинации

Теннисисткой года признана Ига Свентек из Польши, которая неоднократно заявляла о поддержке Украины, а тренером года стал ее наставник Томаш Викторовский.

Награду за прогресс года получила Чжэн Циньвэнь из Китая. Дуэт года: Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия).

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