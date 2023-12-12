Світоліна отримала престижну нагороду від WTA

Еліна Світоліна. Фото: Twitter/TheTennisLetter

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка наразі посідає 25 позицію в рейтингу WTA, отримала нагороду "Повернення року". Одеситка випередила чешок Маркету Вондроушову та Кароліну Мухову, Се Шувей із Китайського Тайбею та Анастасію Павлюченкову.

Про успіхи українки та інші номінації в матеріалі Новини.LIVE.

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Цього року Еліна повернулася в теніс після того, як стала матір'ю. Цікаво, що на початку свого повернення Еліна Світоліна посідала 508-ме місце у світовому рейтингу, а завершила сезон-2023 на 25-й позиції.

Elina Svitolina wins the WTA Comeback Player of the Year award.



From returning to tour unranked in April & ending the year as the world #25, this was a year to remember.



🔹Strasbourg Champion



🔹Roland Garros Quarterfinal



🔹Wimbledon Semifinal



🔹Won 11 of 14 matches in… pic.twitter.com/fnMC0mhAWx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 11, 2023

Світоліна повернулася на корт у квітні цього року після декретної відпустки, не граючи у теніс протягом 13 місяців (з березня 2022 року). У травні українка дійшла до півфіналу на турнірі WTA 125 у Сен-Мало та виграла титул WTA 250 у Страсбурзі. У червні Еліна зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос, а за місяць дійшла до півфіналу на Вімблдоні.

Інші номінації

Тенісисткою року визнали Ігу Свьонтек з Польщі, яка неодноразово заявляла про підтримку України, а тренером року став її наставник Томаш Вікторовський.

Нагороду за прогрес року отримала Чжен Ціньвень з Китаю. Дует року: Сторм Хантер/Елізе Мертенс (Австралія/Бельгія).

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