Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Свитолина в Окленде победила талантливую Радукану и вышла в четвертьфинал arrow

Свитолина в Окленде победила талантливую Радукану и вышла в четвертьфинал

4 января 2024 14:08
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Свитолина в Окленде победила талантливую Радукану и вышла в четвертьфинал
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во втором круге турнира WTA 250 в Окленде сыграла первая ракетка Украины Элина Свитолина. Соперницей одесситки стала 21-летняя победительница US Open-2021 британка Эмма Радукану.

Украинке удалось выиграть в сложнейшем матче, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что Свитолина в рейтинге WTA занимает 25 место, тогда как британка идет в нем 301-й.

Элина Свитолина — Эмма Радукану — 6:7, 7:6, 6:1

Матч длился 2 часа 52 минуты, за которые Свитолина подала одиннадцать эйсов, сделала три двойные ошибки и реализовала шесть из четырнадцати брейк-пойнтов.

У Радукану за матч было по шесть подач навылет и двойных ошибок. При это британка использовала четыре из тринадцати брейк-пойнтов.

Отметим, что девушки впервые играли друг с другом.

Свитолина после тяжелого первого и второго кругов в четвертьфинале сыграет с чешкой Марией Боузковой, которая идет 36-й в мировом рейтинге WTA.

Несмотря на статус аутсайдера в матче Боузкова будет свежее, поскольку в первых двух турах выиграла у более слабых соперниц чем оппозиция Элины. Напомним, что украинке перед Радукану пришлось победить бывшую первую ракетку мира Каролин Возняцки.

Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины близок к переходу в чемпионат Англии. 

"Бавария" купит звездного форварда в пару к Кейну.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме