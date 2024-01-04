Свитолина в Окленде победила талантливую Радукану и вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Во втором круге турнира WTA 250 в Окленде сыграла первая ракетка Украины Элина Свитолина. Соперницей одесситки стала 21-летняя победительница US Open-2021 британка Эмма Радукану.

Украинке удалось выиграть в сложнейшем матче, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Свитолина в рейтинге WTA занимает 25 место, тогда как британка идет в нем 301-й.

Элина Свитолина — Эмма Радукану — 6:7, 7:6, 6:1

Матч длился 2 часа 52 минуты, за которые Свитолина подала одиннадцать эйсов, сделала три двойные ошибки и реализовала шесть из четырнадцати брейк-пойнтов.

У Радукану за матч было по шесть подач навылет и двойных ошибок. При это британка использовала четыре из тринадцати брейк-пойнтов.

Отметим, что девушки впервые играли друг с другом.

Свитолина после тяжелого первого и второго кругов в четвертьфинале сыграет с чешкой Марией Боузковой, которая идет 36-й в мировом рейтинге WTA.

Несмотря на статус аутсайдера в матче Боузкова будет свежее, поскольку в первых двух турах выиграла у более слабых соперниц чем оппозиция Элины. Напомним, что украинке перед Радукану пришлось победить бывшую первую ракетку мира Каролин Возняцки.

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