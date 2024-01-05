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Свитолина разгромила соперницу и вышла в полуфинал престижного турнира

5 января 2024 12:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свитолина разгромила соперницу и вышла в полуфинал престижного турнира
Элина Свитолина празднует победу. Фото: instagram.com/elisvitolina/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает победную серию на хардовом турнире серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). На этот раз первая ракетка Украины в доминирующем стиле обыграла Марию Боузкову из Чехии. 

Свитолина выиграла первый сет всего за 25 минут, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Звезде украинского тенниса понадобилось всего два сета для того, чтобы обыграть в четвертьфинале турнира в Окленде чешскую соперницу. Это была четвертая встреча в карьере Элины Свитолиной и Марии Боузковой. Украинка выиграла все матчи у этой соперницы. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина после матча Фото: instagram.com/elisvitolina/

Убедительная игра Свитолиной 

В первом сете фаворитка противостояния не оставила сопернице не единого шанса. Украинская теннисистка потратила на победу 25 минут и отдала сопернице всего восемь пойнтов.

Элина Свитолина
Победа Элины Свитолиной. Скриншот Google

Во втором сете Свитолина проигрывала со счетом 1:3, однако сумела взять пять геймов подряд, что принесло ей итоговую победу. В полуфинале Элина сыграет против китаянки Ван Сию (WTA 71).

Окленд. Хард. Четвертьфинал

Мария Боузкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина) — 0:6, 3:6

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"Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

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