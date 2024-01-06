Світоліна зіграє у фіналі турніру в Окленді

Українка Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру в Окленді. Фото: j48tennis.net

У півфіналі турніру WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія зіграла українка Еліна Світоліна. Суперницею одеситки стала китаянка Ван Сіюй.

Еліні вдалося виграти у трьох сетах, повідомив портал Новини.LIVE.

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Світоліна підійшла до матчу після перемог над колишньою першою ракеткою світу Каролін Возняцкі, переможницею US Open Еммою Радукану та чешкою Марією Боузковою. У Сіюй настільки іменитих суперників не було, але і з тими, яких вона пройшла, були проблеми.

У очному матчі китаянка взяла перший сет, але програла два наступні. Загалом матч тривав 131 хвилину, протягом якої Еліна подала шість ейсів, зробила три подвійні помилки та реалізувала чотири з десяти брейків.

У Сіюй дві подачі навиліт, чотири подвійні помилки і також чотири з десяти брейків.

У фіналі турніру в Окленді Світоліна зіграє із третьою ракеткою у світі Корі Гауфф. Раніше дівчата зустрічалися лише раз. 2021 року на Відкритому чемпіонаті Австралії українка виграла у двох сетах. При цьому з моменту їхнього матчу Гауфф сильно додала в рівні тенісу.

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