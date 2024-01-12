Стародубцева пробилась в основную сетку Australian Open
Молодая украинская теннисистка Юлия Стародубцева завоевала право выступить в основной сетке Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Она выиграла финальный квалификационный поединок у соперницы из Чехии.
Юлия Стародубцева победила Габриэлу Кнутсон в трех сетах, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Большой теннис Украины".
Решающий поединок квалификации Australian Open 2024 получился тяжелым для Юлии Стародубцевой (№152 WTA). Она выиграла первый сет у Габриэлы Кнутсон (№168 WTA), но чешка едва не изменила ход поединка. Во втором сете она победила украинку со счетом 6:1.
Решающий рывок Стародубцевой
Юлия проявила волю к победе и хорошо начала третий сет, сделав брейк. Однако позже она позволила Кнутсон взять две свои подачи.
Чешская спортсменка повела в счете 5:4 и подавала на матч. Все было в ее руках, однако Стародубцева продемонстрировала характер и довела счет до 5:5. На тай-брейке Юлия повела в счете и довела дело до победы. Теперь она выступит в основной сетке турнира.
Australian Open 2024. Третий раунд квалификации
Юлия Стародубцева (Украина) — Габриэла Кнутсон (Чехия) — 6:4, 1:6, 7:6 (10:4)
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