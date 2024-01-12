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Стародубцева пробилась в основную сетку Australian Open

12 января 2024 09:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Стародубцева пробилась в основную сетку Australian Open
Юлия Стародубцева во время матча. Фото: btu.org.ua/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Молодая украинская теннисистка Юлия Стародубцева завоевала право выступить в основной сетке Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Она выиграла финальный квалификационный поединок у соперницы из Чехии. 

Юлия Стародубцева победила Габриэлу Кнутсон в трех сетах, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Большой теннис Украины". 

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Решающий поединок квалификации Australian Open 2024 получился тяжелым для Юлии Стародубцевой (№152 WTA). Она выиграла первый сет у Габриэлы Кнутсон (№168 WTA), но чешка едва не изменила ход поединка. Во втором сете она победила украинку со счетом 6:1. 

Юлия Стародубцева
Юлия Стародубцева на отдыхе. Фото: instagram.com/starodubtseva_official/

Решающий рывок Стародубцевой 

Юлия проявила волю к победе и хорошо начала третий сет, сделав брейк. Однако позже она позволила Кнутсон взять две свои подачи. 

Чешская спортсменка повела в счете 5:4 и подавала на матч. Все было в ее руках, однако Стародубцева продемонстрировала характер и довела счет до 5:5. На тай-брейке Юлия повела в счете и довела дело до победы. Теперь она выступит в основной сетке турнира. 

Australian Open 2024. Третий раунд квалификации

Юлия Стародубцева (Украина) — Габриэла Кнутсон (Чехия) — 6:4, 1:6, 7:6 (10:4) 

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы. 

Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб. 

"Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника.

спорт
Теннис
Australian Open
Юлия Стародубцева
украинские теннисисты

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