Ребров обрав суперника для збірної України перед кваліфікацією на Євро-2024

Сергій Ребров та збірна України на прогулянці. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився з ймовірним спаринг-партнером. Українська асоціація футболу веде перемовини з Молдовою щодо товариського матчу напередодні Євро-2024.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас, передає Новини.LIVE

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Джерело зазначає, що обидві сторони переговорного процесу обрали датою можливого матчу 11 червня 2024 року. Таким чином, цей спаринг може стати "генеральною репетицією" для збірної України перед чемпіонатом Європи, який розпочнеться 14 червня. Але гра проти Молдови буде не єдиним товариським матчем збірної на початку літа.

Проте Україна ще не гарантувала собі участь на турнірі. Задля виходу на Євро команді Сергія Реброва необхідно подолати плей-оф кваліфікації, який розпочнеться матчем проти Боснії і Герцеговини 21 березня. У разі перемоги від фінальної частини чемпіонату Європи "синьо-жовтих" відділятиме 1 перемога – над переможцем пари Ізраїль / Ісландія.

Молдова зупинилась за крок до третьої сходинки

Національна команда Молдови вже не має шансів потрапити на Євро-2024, хоча дуже непогано провела кваліфікацію, набравши 10 очок. Лише 1 очко відділило команду Клещенко від перехідних матчів та третього місця, яке посіла Польща.

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