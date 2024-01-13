Ребров выбрал соперника для сборной Украины перед квалификацией на Евро-2024

Сергей Ребров и сборная Украины на прогулке. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с вероятным спарринг-партнером. Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с Молдовой по поводу товарищеского матча накануне Евро-2024.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас, передает Новини.LIVE

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Источник отмечает, что обе стороны переговорного процесса избрали датой возможного матча 11 июня 2024 года. Таким образом, этот спарринг может стать "генеральной репетицией" для сборной Украины перед чемпионатом Европы, который начнется 14 июня. Но игра против Молдовы будет не единственным товарищеским матчем сборной в начале лета.

Однако Украина еще не гарантировала себе участие в турнире. Для выхода на Евро команде Сергея Реброва необходимо преодолеть плей-офф квалификации, который начнется матчем против Боснии и Герцеговины 21 марта. В случае победы от финальной части чемпионата Европы "сине-желтых" будет отделять 1 победа – над победителем пары Израиль/Исландия.

Молдова остановилась в шаге от третьей строчки

У Национальной команды Молдовы уже нет шансов попасть на Евро-2024, хотя очень неплохо провела квалификацию, набрав 10 очков. Лишь 1 очко отделило команду Клещенко от переходных матчей и третьего места, которое заняла Польша.

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