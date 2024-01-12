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Реал Мадрид нашел неожиданную альтернативу Мбаппе

12 января 2024 14:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал Мадрид нашел неожиданную альтернативу Мбаппе
Игроки "Реала" празднуют выход в финал Суперкубка Испании. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Часть руководства мадридского "Реала" сомневается в целесообразности трансфера Килиана Мбаппе. Французскому форварду уже нашли альтернативу в Италии. 

Новым центральным нападающим "бланкос" может стать звезда "Наполи", сообщает Football Insider.

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Представителей "Реала" смущают запросы Килиана Мбаппе по зарплате. Француз хочет зарабатывать не меньше 70 млн евро в год, что может стать проблемой для испанского клуба. К тому же, существуют опасения относительно того, что он проявит себя в игровой модели "Реала". Эти причины привели к тому, что Килиан Мбаппе может не переехать на "Сантьяго Бернабеу". 

Виктор Осимхен
Виктор Осимхен в матче чемпионата Италии. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Новый форвард "Реала" 

Мадридский клуб интересуется нигерийским форвардом итальянского "Наполи" Виктором Осимхеном. В этом сезоне футболист поссорился с руководством клубе и хочет перейти в другую команду. Ей может стать "Реал", который начал проявлять интерес к 25-летнему форварду. 

Карло Анчелотти согласен с кандидатурой Виктора Осимхена. Он считает, что этот футболист напоминает по своим характеристикам и стилю игры Карима Бензема и может идеально вписаться в команду. 

Этот трансфер еще не утвержден в испанском клубе. "Реал" вернется к вопросу о покупке результативного бомбардира летом этого года. 

В сезоне 2023/2024 Виктор Осимхен за "Наполи" 18 матчей во всех турнирах. Он забил восемь голов и сделал две результативные передачи. 

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы. 

Воспитанник "Динамо" переведен в дубль польской команды и выставлен на трансфер. 

Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Футбол трансферы
Наполи
Виктор Осимхен

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