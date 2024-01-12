Мать и агент Мбаппе рассказала, сколько ей платит Килиан
Мать капитана сборной Франции Килиана Мбаппе рассказала, сколько зарабатывает на собственном сыне. Файза Ламари является одним из самых высокооплачиваемых представителей агентского бизнеса.
Мбаппе не меняет агента с первых дней своей карьеры, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Le Parisien.
Килиан Мбаппе ежегодно получает солидные бонусы от "ПСЖ" за то, что остается футболистом французского клуба. Часть этого заработка автоматически уходит на банковский счет Файзы Ламари, которая является агентом Мбаппе и ведет все дела французского футболиста.
Сколько Мбаппе платит матери
Звезда "ПСЖ" не собирается менять агента. В свои многочисленных интервью он неоднократно говорил, что не сомневается: никто лучше матери не сможет представлять его интересы.
Однажды Файза и Килиан едва не поссорились из-за спора об агентских комиссионных. Мать игрока хотела получать половину доходов Мбаппе и долго настаивала на этом во время переговоров с сыном.
Однако Мбаппе был категорически против такого решения. Файза пригрозила, что откажется представлять интересы Килиана и переедет на Мальдивы, завершив деятельность агента. Она поставила ультиматум, что не согласится работать меньше, чем за 30% комиссионных. В итоге стороны договорились именно о таком условии.
В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе сыграл за "ПСЖ" 24 поединка во всех турнирах. Он забил 25 мячей и сделал три результатные передачи.
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