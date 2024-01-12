Мать и агент Мбаппе рассказала, сколько ей платит Килиан

Килиан Мбаппе с Суперкубком Франции. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Мать капитана сборной Франции Килиана Мбаппе рассказала, сколько зарабатывает на собственном сыне. Файза Ламари является одним из самых высокооплачиваемых представителей агентского бизнеса.

Мбаппе не меняет агента с первых дней своей карьеры, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Le Parisien.

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Килиан Мбаппе ежегодно получает солидные бонусы от "ПСЖ" за то, что остается футболистом французского клуба. Часть этого заработка автоматически уходит на банковский счет Файзы Ламари, которая является агентом Мбаппе и ведет все дела французского футболиста.

Файза Ламари и Килиан Мбаппе. Фото: mscfootball.com

Сколько Мбаппе платит матери

Звезда "ПСЖ" не собирается менять агента. В свои многочисленных интервью он неоднократно говорил, что не сомневается: никто лучше матери не сможет представлять его интересы.

Однажды Файза и Килиан едва не поссорились из-за спора об агентских комиссионных. Мать игрока хотела получать половину доходов Мбаппе и долго настаивала на этом во время переговоров с сыном.

Однако Мбаппе был категорически против такого решения. Файза пригрозила, что откажется представлять интересы Килиана и переедет на Мальдивы, завершив деятельность агента. Она поставила ультиматум, что не согласится работать меньше, чем за 30% комиссионных. В итоге стороны договорились именно о таком условии.

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе сыграл за "ПСЖ" 24 поединка во всех турнирах. Он забил 25 мячей и сделал три результатные передачи.

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