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Мбаппе спутал Реал с саудитами — футболист назвал желаемую зарплату

11 января 2024 14:47
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Агабекян Карен
редактор
Мбаппе спутал Реал с саудитами — футболист назвал желаемую зарплату
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Французский форвард Килиан Мбаппе в ходе переговоров шокировал "Реал". Футболист потребовал зарплату, которая почти в три раза больше, чем в январском предложении мадридцев.

О требованиях Мбаппе по зарплате сообщил The Telegraph.

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В своем январском предложении "Реал" предложил Мбаппе 26 млн евро в течение каждого сезона и подписной бонус в размере 130 млн евро. Эта заработная плата сделала бы его самым высокооплачиваемым игроком в Европе. Больше платят футболистам лишь в Саудовской Аравии.

Однако, источники сообщили, что форвард намерен зарабатывать в "Реале" 75 млн евро в год после вычета налогов. Также Мбаппе хочет получить очень большой подписной бонус. Возможно, речь идет о тех же 130 млн евро либо сумма может быть еще больше.

"Реал", хоть и является богатым клубом, но пандемия коронавируса и приостановление сезона сильно потрясли клуб, и они погрязли в долгах. К тому же, много средств потратили на реконструкцию своего стадиона. Хоть ситуация в клубе не настолько тяжелая как в "Барселоне", но она непростая.

Мбаппе свои завышенные требования связывает с тем, что ему ради "Реала" придется отказаться от предложения "ПСЖ", который готовит ему очень большие средства.

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футбол
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Реал Мадрид
Футбол трансферы

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