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Реал продаст Винисиуса ради трансфера Мбаппе

9 января 2024 16:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал продаст Винисиуса ради трансфера Мбаппе
Винисиус Жуниор в матче за "Реал". Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор может уйти из "Реала" летом этого года. На него претендует французский "ПСЖ". 

Место Винисиуса в "Реале" займет Килиан Мбаппе, сообщает El Chiringuito

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Мадридский "Реал" не просто не отказался от идем пригласить Килиана Мбаппе, но и готов продать одного из своих лидеров ради переезда француза на "Сантьяго Бернабеу". Президент "бланкос" Флорентино Перес отдает Килиану Мбаппе преимущество над Винисиусом Жуниором. 

Трансфер Мбаппе в "Реал" 

Летом 2024 года у Килиана Мбаппе закончится срок действия контракта с "ПСЖ". Он не собирается продлевать соглашение и намерен уйти из клуба на правах свободного агента. Капитан сборной Франции хочет продолжить карьеру в Мадриде. 

"Реал" бесплатно получит Мбаппе, но буде платить Килиану примерно 70 млн евро в год. "Королевскому клубу" придется избавиться от нескольких футболистов, чтобы подписать француза. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в игре за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Одним из игроков, которые уйдут из "Реала", может стать Винисиус. Именно Мбаппе будет главной звездой "бланкос" в атаке, и это может помешать развитию бразильца. К тому же за него можно получить порядка 80 млн евро. Претендентом на футболиста является "ПСЖ". 

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