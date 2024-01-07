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Мбаппе не понравился ультиматум Реала — его в Мадриде не будет

7 января 2024 23:53
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Агабекян Карен
редактор
Мбаппе не понравился ультиматум Реала — его в Мадриде не будет
Вингер Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Звездный форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе все же может не перейти в мадридский "Реал" следующим летом. Игроку не нравится, когда ему ставят ультиматумы.

25-летний форвард начал изучать другие варианты, сообщает The Times.

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У Мбаппе летом следующего года завершится контракт с "ПСЖ" и планировался его переход в "Реал".

В Мадриде сделали предложение футболисту и поставили дедлайн, до которого он либо согласится на предложение, либо никогда не перейдет в клуб.

По информации источника, игроку не понравилась установка дедлайна до середин января и теперь он рассматривает другие варианты.

Мбаппе наиболее интересен вариант с "Ливерпулем". Ему нравится идея работы с главным тренером Юргеном Клоппом, стиль работы которого импонирует.

В текущем сезоне у Мбаппе забил 18 голов и сделал два ассиста в 16 матчах сезона Лиги 1.

Напомним, Футболист "Шахтера" перейдет в чемпионат Испании — дончане не получат ни копейки.

"Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи.

Житомирское "Полесье" неожиданно провело важную замену в руководстве клуба.

Килиан Мбаппе решил продолжить карьеру в Англии.

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

"Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер.

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