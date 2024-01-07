Мбаппе не понравился ультиматум Реала — его в Мадриде не будет
Звездный форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе все же может не перейти в мадридский "Реал" следующим летом. Игроку не нравится, когда ему ставят ультиматумы.
25-летний форвард начал изучать другие варианты, сообщает The Times.
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У Мбаппе летом следующего года завершится контракт с "ПСЖ" и планировался его переход в "Реал".
В Мадриде сделали предложение футболисту и поставили дедлайн, до которого он либо согласится на предложение, либо никогда не перейдет в клуб.
По информации источника, игроку не понравилась установка дедлайна до середин января и теперь он рассматривает другие варианты.
Мбаппе наиболее интересен вариант с "Ливерпулем". Ему нравится идея работы с главным тренером Юргеном Клоппом, стиль работы которого импонирует.
В текущем сезоне у Мбаппе забил 18 голов и сделал два ассиста в 16 матчах сезона Лиги 1.
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