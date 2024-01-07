Мбаппе не сподобався ультиматум Реала — його в Мадриді не буде

Вінгер Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Зірковий форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе все ж таки може не перейти в мадридський "Реал" наступного літа. Гравцеві не подобається, коли йому ставлять ультиматуми.

25-річний форвард почав вивчати інші варіанти, повідомляє The Times.

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У Мбаппе влітку наступного року завершиться контракт із "ПСЖ" та планувався його перехід у "Реал".

У Мадриді зробили пропозицію футболісту та поставили дедлайн, до якого він або погодиться на пропозицію, або ніколи не перейде до клубу.

За інформацією джерела, гравцеві не сподобалося встановлення дедлайну до середини січня і тепер він розглядає інші варіанти.

Мбаппе найбільш цікавий варіант із "Ліверпулем". Йому подобається ідея роботи з головним тренером Юргеном Клоппом, стиль якого імпонує.

У поточному сезоні Мбаппе забив 18 голів і зробив два асисти у 16 матчах сезону Ліги 1.

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