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Реал продасть Вінісіуса заради трансферу Мбаппе

9 січня 2024 16:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реал продасть Вінісіуса заради трансферу Мбаппе
Вінісіус Жуніор у матчі за "Реал". Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Бразилії Вінісіус Жуніор може піти з "Реала" влітку цього року. На нього претендує французький "ПСЖ".

Місце Вінісіуса в "Реалі" займе Кіліан Мбаппе, повідомляє El Chiringuito.

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Мадридський "Реал" не просто не відмовився ідемо запросити Кіліана Мбаппе, а й готовий продати одного зі своїх лідерів заради переїзду француза на "Сантьяго Бернабеу". Президент "бланкос" Флорентіно Перес віддає Кіліану Мбаппе перевагу над Вінісіусом Жуніором.

Трансфер Мбаппе у "Реал"

Влітку 2024 року у Кіліана Мбаппе закінчиться термін дії контракту з "ПСЖ". Він не має наміру продовжувати угоду і має намір піти з клубу на правах вільного агента. Капітан збірної Франції хоче продовжити кар'єру у Мадриді.

"Реал" безкоштовно отримає Мбаппе, але платитиме Кіліану приблизно 70 млн євро на рік. "Королівському клубу" доведеться позбутися кількох футболістів, щоб підписати француза.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе у грі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Одним із гравців, які підуть з "Реала", може стати Вінісіус. Саме Мбаппе буде головною зіркою "бланкос" в атаці, і це може стати на заваді розвитку бразильця. До того ж за нього можна отримати близько 80 млн євро. Претендентом на футболіста є "ПСЖ".

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