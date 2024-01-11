Мбаппе сплутав Реал із саудитами — футболіст назвав бажану зарплату

Форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Французький форвард Кіліан Мбаппе під час переговорів шокував "Реал". Футболіст зажадав зарплату, яка майже втричі більша, ніж у січневій пропозиції мадридців.

Про вимоги Мбаппе із зарплати повідомив The Telegraph.

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У своїй січневій пропозиції "Реал" запропонував Мбаппе 26 млн євро протягом кожного сезону та підписний бонус у розмірі 130 млн євро. Ця заробітна плата зробила б його найоплачуванішим гравцем у Європі. Більше платять футболістам лише у Саудівській Аравії.

Проте джерела повідомили, що форвард має намір заробляти в "Реалі" 75 млн євро на рік після вирахування податків. Також Мбаппе хоче отримати дуже великий підписний бонус. Можливо, йдеться про ті ж 130 млн євро або сума може бути ще більшою.

"Реал", хоч і є багатим клубом, але пандемія коронавірусу та призупинення сезону сильно потрясли клуб, і вони загрузли у боргах. До того ж багато коштів витратили на реконструкцію свого стадіону. Хоч ситуація у клубі не настільки важка як у "Барселоні", але вона непроста.

Мбаппе свої завищені вимоги пов'язує з тим, що йому заради "Реала" доведеться відмовитися від пропозиції "ПСЖ", який готує йому дуже великі кошти.

Нагадаємо, Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби. А поки що українського форварда побили на тренуванні "Жирони".

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