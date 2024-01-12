Мати та агент Мбаппе розповіла, скільки їй платить Кіліан

Кіліан Мбаппе із Суперкубком Франції. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Мати капітана збірної Франції Кіліана Мбаппе розповіла, скільки заробляє на власному синові. Файза Ламарі є одним із найбільш високооплачуваних представників агентського бізнесу.

Мбаппе не змінює агента з перших днів своєї кар'єри, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Le Parisien.

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Кіліан Мбаппе щороку отримує солідні бонуси від "ПСЖ" за те, що залишається футболістом французького клубу. Частина цього заробітку автоматично йде на банківський рахунок Файзи Ламарі, яка є агентом Мбаппе та веде усі справи французького футболіста.

Файза Ламарі та Кіліан Мбаппе. Фото: mscfootball.com

Скільки Мбаппе платить матері

Зірка "ПСЖ" не збирається міняти агента. У своїх численних інтерв'ю він неодноразово говорив, що не сумнівається: ніхто краще за матір не зможе представляти його інтереси.

Якось Файза та Кіліан ледь не посварилися через суперечку про агентських комісійних. Мати гравця хотіла отримувати половину доходів Мбаппе та довго наполягала на цьому під час переговорів із сином.

Однак Мбаппе був категорично проти такого рішення. Файза пригрозила, що відмовиться представляти інтереси Кіліана та переїде на Мальдіви, завершивши діяльність агента. Вона поставила ультиматум, що не погодиться працювати менше ніж за 30% комісійних. У результаті сторони домовилися саме про таку умову.

У сезоні 2023/2024 Кіліан Мбаппе зіграв за "ПСЖ" 24 поєдинки у всіх турнірах. Він забив 25 м'ячів та зробив три результатні передачі.

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