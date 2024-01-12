Реал Мадрид знайшов несподівану альтернативу Мбаппе
Частина керівництва мадридського "Реала" сумнівається у доцільності трансферу Кіліана Мбаппе. Французькому форварду вже знайшли альтернативу в Італії.
Новим центральним нападником "бланкос" може стати зірка "Наполі", повідомляє Football Insider.
Представників "Реалу" стурбовані стосовно запитів Кіліана Мбаппе щодо зарплати. Француз хоче заробляти не менше 70 млн євро на рік, що може стати проблемою для іспанського клубу. До того ж є побоювання щодо того, що він виявить себе в ігровій моделі "Реала". Ці причини призвели до того, що Кіліан Мбаппе може не переїхати на Сантьяго Бернабеу.
Новий форвард "Реала"
Мадридський клуб цікавиться нігерійським форвардом італійського "Наполі" Віктором Осімхеном. Цього сезону футболіст посварився з керівництвом клубу і хоче перейти до іншої команди. Їй може стати "Реал", який почав виявляти інтерес до 25-річного форварда.
Карло Анчелотті погоджується з кандидатурою Віктора Осімхена. Він вважає, що цей футболіст нагадує за своїми характеристиками та стилем гри Каріма Бензема і може ідеально вписатися в команду.
Цей трансфер ще не затверджено в іспанському клубі. "Реал" повернеться до питання купівлі результативного бомбардира влітку цього року.
У сезоні 2023/2024 Віктор Осімхен за "Наполі" 18 матчів у всіх турнірах. Він забив вісім голів і зробив дві результативні передачі.
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