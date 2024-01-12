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Реал Мадрид знайшов несподівану альтернативу Мбаппе

12 січня 2024 14:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реал Мадрид знайшов несподівану альтернативу Мбаппе
Гравці "Реала" святкують вихід у фінал Суперкубку Іспанії. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Частина керівництва мадридського "Реала" сумнівається у доцільності трансферу Кіліана Мбаппе. Французькому форварду вже знайшли альтернативу в Італії.

Новим центральним нападником "бланкос" може стати зірка "Наполі", повідомляє Football Insider.

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Представників "Реалу" стурбовані стосовно запитів Кіліана Мбаппе щодо зарплати. Француз хоче заробляти не менше 70 млн євро на рік, що може стати проблемою для іспанського клубу. До того ж є побоювання щодо того, що він виявить себе в ігровій моделі "Реала". Ці причини призвели до того, що Кіліан Мбаппе може не переїхати на Сантьяго Бернабеу.

Віктор Осімхен
Віктор Осімхен у матчі чемпіонату Італії. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Новий форвард "Реала"

Мадридський клуб цікавиться нігерійським форвардом італійського "Наполі" Віктором Осімхеном. Цього сезону футболіст посварився з керівництвом клубу і хоче перейти до іншої команди. Їй може стати "Реал", який почав виявляти інтерес до 25-річного форварда.

Карло Анчелотті погоджується з кандидатурою Віктора Осімхена. Він вважає, що цей футболіст нагадує за своїми характеристиками та стилем гри Каріма Бензема і може ідеально вписатися в команду.

Цей трансфер ще не затверджено в іспанському клубі. "Реал" повернеться до питання купівлі результативного бомбардира влітку цього року.

У сезоні 2023/2024 Віктор Осімхен за "Наполі" 18 матчів у всіх турнірах. Він забив вісім голів і зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, "Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби. 

Вихованця "Динамо" переведено в дубль польської команди та виставлено на трансфер. 

Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби. А поки що українського форварда побили на тренуванні "Жирони".

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Футбол трансфери
Наполі
Віктор Осімхен

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