Ярмоленко и Бущан показали, как провели отпуск

Андрей Ярмоленко. Фото: Динамо

Игроки киевского Динамо вышли из отпуска и прошли медосмотр. По словам врача клуба Игоря Конивца, у некоторых игроков есть лишний вес, хотя отдыхали они преимущественно дома.

Как провели футболисты зимние каникулы и когда ждать возвращения травмированных лидеров, в материале Новини.LIVE

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Основной вратарь Динамо Георгий Бущан во время отпуска проверил себя в качестве боксера и получилось у него, кстати, очень неплохо. С его данными можно было попытаться составить конкуренцию Усику и Тайсону Фьюри.

Большинство игроков, похоже, провели отпуска дома и не улетели на отдых в теплые страны. Так, фотографии с семьями в свои соцсети добавили Андрей Ярмоленко, Владислав Кабаев, Александр Тимчик и Владислав Дубинчак.

"Для игроков одним из самых страшных обследований всегда было наличие жира в организме. К остальным исследованиям они относятся спокойно, и вопросов не возникает. Проблемы есть, но фамилий называть не буду. Мы будем смотреть, как это можно скорректировать, но думаю, что все будет хорошо, и все смогут выдерживать нагрузки, предложенные тренерским штабом на зимнем собрании", — говорит врач.

Ярмоленко скоро вернется

Относительно состояния Ярмоленко специалист дает утешительный прогноз.

"Динамика положительная, он уже занимается индивидуально, но, думаю, через неделю-две он уже присоединится к общей группе. А там уже будем смотреть на его состояние. По результатам обследований у него все в порядке", — заметил Конивец в комментарии пресс-службе Динамо.

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