Ярмоленко та Бущан показали, як провели відпустку

Андрій Ярмоленко. Фото: Динамо

Гравці київського Динамо вийшли з відпустки та пройшли медогляд. За словами лікаря клубу Ігоря Конівця у деяких гравців є зайва вага, хоча відпочивали вони переважно вдома.

Як провели футболісти зимові канікули та коли чекати повернення травмованих лідерів, у матеріалі Новини.LIVE

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Основний воротар Динамо Георгій Бущан під час відпустки перевірив себе в якості боксера й вийшло в нього до речі дуже непогано. З його даними можна було спробувати скласти конкуренцію Усику та Тайсона Ф'юрі.

Більшість гравців, схоже провели відпустки вдома та не полетіли на відпочинок до теплих країн. Так фотографії з родинами у свої соцмережі додали Андрій Ярмоленко, Владислав Кабаєв, Олександр Тимчик та Владислав Дубинчак.

"Для гравців одним із найстрашніших обстежень завжди була наявність жиру в організмі. До решти досліджень вони ставляться спокійно, і питань не виникає. Проблеми є, але прізвищ називати не буду. Ми будемо дивитися, як це можна скоригувати, але думаю, що все буде добре, і всі зможуть витримувати навантаження, запропоновані тренерським штабом на зимових зборах", — каже лікар.

Ярмоленко незабаром повернеться

Щодо стану Ярмоленка, фахівець дає втішний прогноз.

"Динаміка позитивна, він уже займається індивідуально, але, гадаю, за тиждень-два він уже приєднається до загальної групи. А там уже дивитимемося на його стан. За результатами обстежень у нього все гаразд", — зауважив Конівець у коментарі пресслужбі Динамо.

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