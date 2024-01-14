Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ярмоленко та Бущан показали, як провели відпустку arrow

Ярмоленко та Бущан показали, як провели відпустку

14 січня 2024 16:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ярмоленко та Бущан показали, як провели відпустку
Андрій Ярмоленко. Фото: Динамо
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравці київського Динамо вийшли з відпустки та пройшли медогляд. За словами лікаря клубу Ігоря Конівця у деяких гравців є зайва вага, хоча відпочивали вони переважно вдома. 

Як провели футболісти зимові канікули та коли чекати повернення травмованих лідерів, у матеріалі Новини.LIVE

Читайте також:

Основний воротар Динамо Георгій Бущан під час відпустки перевірив себе в якості боксера й вийшло в нього до речі дуже непогано. З його даними можна було спробувати скласти конкуренцію Усику та Тайсона Ф'юрі.

Більшість гравців, схоже провели відпустки вдома та не полетіли на відпочинок до теплих країн. Так фотографії з родинами у свої соцмережі додали Андрій Ярмоленко, Владислав Кабаєв, Олександр Тимчик та Владислав Дубинчак.

"Для гравців одним із найстрашніших обстежень завжди була наявність жиру в організмі. До решти досліджень вони ставляться спокійно, і питань не виникає. Проблеми є, але прізвищ називати не буду. Ми будемо дивитися, як це можна скоригувати, але думаю, що все буде добре, і всі зможуть витримувати навантаження, запропоновані тренерським штабом на зимових зборах", — каже лікар.

Ярмоленко незабаром повернеться

Щодо стану Ярмоленка, фахівець дає втішний прогноз. 

"Динаміка позитивна, він уже займається індивідуально, але, гадаю, за тиждень-два він уже приєднається до загальної групи. А там уже дивитимемося на його стан. За результатами обстежень у нього все гаразд", — зауважив Конівець у коментарі пресслужбі Динамо.

Нагадаємо, "Шахтар" знайшов нового тренера — що про нього відомо.

У "Динамо" з'явився новий тренер, що про нього відомо.

Анатолій Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.

Українського форварда Артема Довбика побили на тренуванні "Жирони".

"Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби.

Динамо
Андрій Ярмоленко
Георгій Бущан
Владислав Ванат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі