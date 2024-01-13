Шахтер нашел нового тренера — что о нем известно
Донецкий "Шахтер" в январское трансферное окно ищет не только игроков. У клуба появится новый тренер.
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич решил доверить работу с вратарями клуба своему хорошему знакомому, сообщил Gelderlander.
Сейчас с вратарями клуба работает легенда "Шахтера" Андрей Пятов.
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Как стало известно, новым тренером вратарей донецкого "Шахтера" станет бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Раймонд ван дер Гау.
На текущий момент 60-летний нидерландский специалист работает в "Витессе", с которым у него был контракт до конца сезона. Ради предложения украинцев Раймонд покинул нынешний клуб, свою родную страну и приедет работать в Украину.
"Витесс" уже нашел замену специалисту в виде тренера вратарей молодежной команды Марка де Витта.
До "Витесса" ван дер Гау работал в английском "Сандерленде", нидерландских "Апелдорне" и ПСВ.
Отметим, что "Шахтер" ушел на зимний перерыв на четвертом месте, с отставанием в 3 очка от лидеров и двумя матчами в запасе.
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