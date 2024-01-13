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Шахтер нашел нового тренера — что о нем известно

13 января 2024 09:36
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер нашел нового тренера — что о нем известно
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" в январское трансферное окно ищет не только игроков. У клуба появится новый тренер.

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич решил доверить работу с вратарями клуба своему хорошему знакомому, сообщил Gelderlander.

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Раймонд ван дер Гау
Новый тренер вратарей "Шахтера" Раймонд ван дер Гау. Фото: Pro Shots / Paul Meima

Пушич взял опытного специалиста

Как стало известно, новым тренером вратарей донецкого "Шахтера" станет бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Раймонд ван дер Гау.

На текущий момент 60-летний нидерландский специалист работает в "Витессе", с которым у него был контракт до конца сезона. Ради предложения украинцев Раймонд покинул нынешний клуб, свою родную страну и приедет работать в Украину.

"Витесс" уже нашел замену специалисту в виде тренера вратарей молодежной команды Марка де Витта.

До "Витесса" ван дер Гау работал в английском "Сандерленде", нидерландских "Апелдорне" и ПСВ.

Отметим, что "Шахтер" ушел на зимний перерыв на четвертом месте, с отставанием в 3 очка от лидеров и двумя матчами в запасе.

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы. 

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Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

футбол
ФК Шахтер
УПЛ
Марино Пушич

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