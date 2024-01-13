Шахтар знайшов нового тренера — що про нього відомо

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: REUTERS/Albert Gea

Донецький "Шахтар" у січневе трансферне вікно шукає не лише гравців. У клубу з'явиться новий тренер.

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич вирішив довірити роботу з воротарями клубу своєму хорошому знайомому, повідомив Gelderlander.

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Новий тренер воротарів "Шахтаря" Раймонд ван дер Ґау. Фото: Pro Shots / Paul Meima

Пушич взяв досвідченого фахівця

Як стало відомо, новим тренером воротарів донецького "Шахтаря" стане колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" Раймонд ван дер Гау.

На даний момент 60-річний нідерландський фахівець працює у "Вітессі", з яким він мав контракт до кінця сезону. Заради пропозиції українців Раймонд залишив нинішній клуб, свою рідну країну та приїде працювати в Україну.

"Вітесс" вже знайшов заміну фахівцю у вигляді тренера воротарів молодіжної команди Марка де Вітта.

До "Вітеса" ван дер Гау працював в англійському "Сандерленді", нідерландських "Апелдорні" та ПСВ.

Зазначимо, що "Шахтар" пішов на зимову перерву на четвертому місці, з відставанням у 3 очки від лідерів та двома матчами у запасі.

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