Шахтар знайшов нового тренера — що про нього відомо
Донецький "Шахтар" у січневе трансферне вікно шукає не лише гравців. У клубу з'явиться новий тренер.
Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич вирішив довірити роботу з воротарями клубу своєму хорошому знайомому, повідомив Gelderlander.
Зараз із воротарями клубу працює легенда "Шахтаря" Андрій П'ятов.
Пушич взяв досвідченого фахівця
Як стало відомо, новим тренером воротарів донецького "Шахтаря" стане колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" Раймонд ван дер Гау.
На даний момент 60-річний нідерландський фахівець працює у "Вітессі", з яким він мав контракт до кінця сезону. Заради пропозиції українців Раймонд залишив нинішній клуб, свою рідну країну та приїде працювати в Україну.
"Вітесс" вже знайшов заміну фахівцю у вигляді тренера воротарів молодіжної команди Марка де Вітта.
До "Вітеса" ван дер Гау працював в англійському "Сандерленді", нідерландських "Апелдорні" та ПСВ.
Зазначимо, що "Шахтар" пішов на зимову перерву на четвертому місці, з відставанням у 3 очки від лідерів та двома матчами у запасі.
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