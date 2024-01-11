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Шахтер планирует подписать третьего защитника из Грузии

11 января 2024 15:47
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер планирует подписать третьего защитника из Грузии
Грузинский центральный защитник Лука Лацабидзе. Фото: lelo.ge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В донецком "Шахтере" заинтересованы в усилении и омоложении защитной линии. Поэтому клуб снова обратил внимание на рынок Грузии.

В "Шахтере" интересуются одним из самых перспективных игроков чемпионата Грузии, сообщил Georgian Footy.

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По информации источника, "Шахтеру" интересен 19-летний центрбек "Динамо" Тбилиси Лука Лацабидзе.

Источник отметил, что переговоры "Шахтера" и "Динамо" уже начались и идут в позитивном русле. Поэтому в течение одной-двух недель могут объявить о трансфере.

Ожидается, что горняки заплатят за резервиста "Динамо" Тбилиси 700 тысяч евро.

Лацабидзе в прошлом сезоне только начал свой путь во взрослом футболе и провел за основную команду два матча, где выходил на замену. Двадцать две игры он сыграл за вторую команду. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 150 тысяч евро.

Отметим, что на флангах защиты "Шахтера" играют футболисты национальной сборной Грузии Георгий Гочолеишвили и Иракли Азаров.

Напомним, Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб. 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно.

"Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника.

футбол
ФК Шахтер
Динамо
Футбол трансферы

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