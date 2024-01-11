Шахтер планирует подписать третьего защитника из Грузии

Грузинский центральный защитник Лука Лацабидзе. Фото: lelo.ge

В донецком "Шахтере" заинтересованы в усилении и омоложении защитной линии. Поэтому клуб снова обратил внимание на рынок Грузии.

В "Шахтере" интересуются одним из самых перспективных игроков чемпионата Грузии, сообщил Georgian Footy.

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Despite failing to agree on the transfer this past summer, the negotiations seem to have gone in a positive direction for the 19-year-old Dinamo Tbilisi CB🔜✅



The fee rumored to be up to €700,000 https://t.co/YoK1zSfrXO pic.twitter.com/yuenppP3Za — Georgian Footy (@GeorgianFooty) January 10, 2024

У "Шахтера" будет третий грузин

По информации источника, "Шахтеру" интересен 19-летний центрбек "Динамо" Тбилиси Лука Лацабидзе.

Источник отметил, что переговоры "Шахтера" и "Динамо" уже начались и идут в позитивном русле. Поэтому в течение одной-двух недель могут объявить о трансфере.

Ожидается, что горняки заплатят за резервиста "Динамо" Тбилиси 700 тысяч евро.

Лацабидзе в прошлом сезоне только начал свой путь во взрослом футболе и провел за основную команду два матча, где выходил на замену. Двадцать две игры он сыграл за вторую команду. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 150 тысяч евро.

Отметим, что на флангах защиты "Шахтера" играют футболисты национальной сборной Грузии Георгий Гочолеишвили и Иракли Азаров.

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