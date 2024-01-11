Самый известный в мире инсайдер сообщил о трансфере в донецкий Шахтер

Кевин вскоре перейдет в "Шахтер". Фото: "Палмейрас"

Вскоре донецкий "Шахтер" объявит о трансфере очередного левого вингера. Это будет самая дорогая покупка клуба после начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщил самый известный инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, "Шахтер" договорился о трансфере левого вингера бразильского "Палмейраса" Кевина.

Как стало известно, "Палмейрас" получит за трансфер 15 млн евро. 21-летний футболист 13 января пройдет медосмотр в клубе.

Отметим, что в "Шахтере" позиция левого вингера укомплектована. Там могут сыграть: Эгиналдо, Невертон, Дмитрий Топалов, Дмитрий Крыськив, Иван Петряк и Хусрав Тоиров.

Ранее была информация, что 50% экономических прав на Кевина принадлежит "Депортиво Бразил". "Палмейрас" ради трансфера хотел выкупить еще 20% акций.

В текущем сезоне вингер в 9 матчах Кевин забил один гол. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 4 млн евро.

"Шахтер" в турнирной таблице УПЛ сейчас на четвертой позиции с 31 очком и двумя матчами в запасе.

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