Самый известный в мире инсайдер сообщил о трансфере в донецкий Шахтер
Вскоре донецкий "Шахтер" объявит о трансфере очередного левого вингера. Это будет самая дорогая покупка клуба после начала полномасштабного российского вторжения.
Об этом сообщил самый известный инсайдер Фабрицио Романо.
"Шахтер" заполучит желанного игрока
По информации источника, "Шахтер" договорился о трансфере левого вингера бразильского "Палмейраса" Кевина.
Как стало известно, "Палмейрас" получит за трансфер 15 млн евро. 21-летний футболист 13 января пройдет медосмотр в клубе.
Отметим, что в "Шахтере" позиция левого вингера укомплектована. Там могут сыграть: Эгиналдо, Невертон, Дмитрий Топалов, Дмитрий Крыськив, Иван Петряк и Хусрав Тоиров.
Ранее была информация, что 50% экономических прав на Кевина принадлежит "Депортиво Бразил". "Палмейрас" ради трансфера хотел выкупить еще 20% акций.
В текущем сезоне вингер в 9 матчах Кевин забил один гол. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 4 млн евро.
"Шахтер" в турнирной таблице УПЛ сейчас на четвертой позиции с 31 очком и двумя матчами в запасе.
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