Найвідоміший у світі інсайдер повідомив про трансфер донецького Шахтаря

Кевін незабаром перейде до "Шахтаря". Фото: "Палмейрас"

Незабаром донецький "Шахтар" оголосить про трансфер чергового лівого вінгера. Це буде найдорожча купівля клубу після початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомив найвідоміший інсайдер Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, "Шахтар" домовився про трансфер лівого вінгера бразильського "Палмейраса" Кевіна.

Як стало відомо, "Палмейрас" отримає за трансфер 15 млн євро. 21-річний футболіст 13 січня пройде медогляд у клубі.

Зазначимо, що у "Шахтарі" позиція лівого вінгера укомплектована. Там можуть зіграти: Егіналдо, Невертон, Дмитро Топалов, Дмитро Криськів, Іван Петряк та Хусрав Тоіров.

Раніше була інформація, що 50% економічних прав на Кевіна належить "Депортіво Бразіл". "Палмейрас" заради трансферу хотів викупити ще 20% акцій.

Цього сезону в 9 матчах Кевін забив один гол. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 4 млн євро.

"Шахтар" у турнірній таблиці УПЛ зараз на четвертій позиції з 31 очком та двома матчами в запасі.

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