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Найвідоміший у світі інсайдер повідомив про трансфер донецького Шахтаря

11 січня 2024 11:33
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Агабекян Карен
редактор
Найвідоміший у світі інсайдер повідомив про трансфер донецького Шахтаря
Кевін незабаром перейде до "Шахтаря". Фото: "Палмейрас"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Незабаром донецький "Шахтар" оголосить про трансфер чергового лівого вінгера. Це буде найдорожча купівля клубу після початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомив найвідоміший інсайдер Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, "Шахтар" домовився про трансфер лівого вінгера бразильського "Палмейраса" Кевіна.

Як стало відомо, "Палмейрас" отримає за трансфер 15 млн євро. 21-річний футболіст 13 січня пройде медогляд у клубі.

Зазначимо, що у "Шахтарі" позиція лівого вінгера укомплектована. Там можуть зіграти: Егіналдо, Невертон, Дмитро Топалов, Дмитро Криськів, Іван Петряк та Хусрав Тоіров.

Раніше була інформація, що 50% економічних прав на Кевіна належить "Депортіво Бразіл". "Палмейрас" заради трансферу хотів викупити ще 20% акцій.

Цього сезону в 9 матчах Кевін забив один гол. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 4 млн євро.

"Шахтар" у турнірній таблиці УПЛ зараз на четвертій позиції з 31 очком та двома матчами в запасі.

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футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Палмейрас
Кевін (футболіст)

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