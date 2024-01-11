Дорогостоящий трансфер Шахтера под угрозой срыва — что известно

Трансфер Кевина в "Шахтер" под угрозой. Фото: "Палмейрас"

Донецкий "Шахтер" пока не может оформить трансфер бразильского левого вингера Кевина из "Палмейраса". На пути к сделке возникла неожиданная проблема.

Если ее не решить, то футболист останется в "Палмейрасе", сообщил портал UOL Esporte.

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Загвоздка с трансфером возникла потому, что 50% экономических прав на него принадлежат его родному клубу "Депортиво Бразил". "Палмейрасу" необходимо выкупить у них 20% прав на игрока, чтобы провернуть сделку.

На текущий момент "Депортиво Бразил" якобы не идет на предложение "Палмейраса". Однако в клубе уверены в том, что договорятся.

Трансфер "Шахтера", вероятно, обойдется в 12 млн евро + еще 4 млн евро бонусами.

Отметим, что в "Шахтере" позиция левого вингера укомплектована, из-за чего трансфер бразильца выглядит странно. Там могут сыграть Эгиналдо, Невертон, Дмитрий Топалов, Дмитрий Крыськив, Иван Петряк и Хусрав Тоиров.

"Шахтер" в турнирной таблице УПЛ сейчас на четвертой позиции с 31 очком и двумя матчами в запасе.

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