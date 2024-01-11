Дорогий трансфер Шахтаря під загрозою зриву — що відомо

Трансфер Кевіна до "Шахтаря" під загрозою. Фото: "Палмейрас"

Донецький "Шахтар" поки що не може оформити трансфер бразильського лівого вінгера Кевіна з "Палмейрасу". На шляху до угоди виникла несподівана проблема.

Якщо її не вирішити, то футболіст залишиться у "Палмейрасі", повідомив портал UOL Esporte.

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У чому проблема "Шахтаря"

Проблема з трансфером виникла тому, що 50% економічних прав на нього належать його рідному клубу "Депортіво Бразіл". "Палмейрасу" необхідно викупити у них 20% прав на гравця, щоб провернути угоду.

На цю мить "Депортіво Бразіл" нібито не йде на пропозицію "Палмейрасу". Однак у клубі впевнені, що домовляться.

Трансфер "Шахтаря", ймовірно, коштуватиме 12 млн євро + ще 4 млн євро бонусами.

Зазначимо, що у "Шахтарі" позиція лівого вінгера укомплектована, через що трансфер бразильця виглядає дивно. Там можуть зіграти Егіналдо, Невертон, Дмитро Топалов, Дмитро Криськів, Іван Петряк та Хусрав Тоіров.

"Шахтар" у турнірній таблиці УПЛ зараз на четвертій позиції з 31 очком та двома матчами в запасі.

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