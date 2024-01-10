Отец футболиста Шахтера погиб на фронте

Сергей Огарков в армии. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Спортивное сообщество узнало о трагической гибели родного отца молодого футболиста "Шахтера". Сергей Огарков защищал Украину на фронте.

Отец Николая Огаркова добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт "Шахтера".

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Один из футболистов юношеской команды "Шахтера" U-19 Николай Огарков остался без отца. Сергей Огарков погиб на Бахмутском фронте во время боевых действий против российских интервентов.

Николай Огарков в матче за "Шахтер". Фото: instagram.com/ogarkovnikolai/

Что известно о семье Огарковых

Сергей и Николай родом из Доброполья. Это город в Покровском районе Донецкой области. Николай Огарков выступает на позиции левого или центрального защитника. Сейчас футболисту всего 18 лет, пять из них он выступает в составе "горняков".

Отец Николая Огаркова больше года провел на фронте. Он выбрал себе позывным "Шахтер". В последнее время Сергей Огарков защищал украинские позиции в районе Бахмута, где и погиб при выполнении боевого задания. Защитнику Украины был 51 год.

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