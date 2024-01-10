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Отец футболиста Шахтера погиб на фронте

10 января 2024 14:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Отец футболиста Шахтера погиб на фронте
Сергей Огарков в армии. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Спортивное сообщество узнало о трагической гибели родного отца молодого футболиста "Шахтера". Сергей Огарков защищал Украину на фронте. 

Отец Николая Огаркова добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт "Шахтера". 

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Один из футболистов юношеской команды "Шахтера" U-19 Николай Огарков остался без отца. Сергей Огарков погиб на Бахмутском фронте во время боевых действий против российских интервентов. 

Николай Огарков
Николай Огарков в матче за "Шахтер". Фото: instagram.com/ogarkovnikolai/

Что известно о семье Огарковых 

Сергей и Николай родом из Доброполья. Это город в Покровском районе Донецкой области. Николай Огарков выступает на позиции левого или центрального защитника. Сейчас футболисту всего 18 лет, пять из них он выступает в составе "горняков".  

Отец Николая Огаркова больше года провел на фронте. Он выбрал себе позывным "Шахтер". В последнее время Сергей Огарков защищал украинские позиции в районе Бахмута, где и погиб при выполнении боевого задания. Защитнику Украины был 51 год.

Напомним, "Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника. 

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