Отец футболиста Шахтера погиб на фронте
Спортивное сообщество узнало о трагической гибели родного отца молодого футболиста "Шахтера". Сергей Огарков защищал Украину на фронте.
Отец Николая Огаркова добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт "Шахтера".
Один из футболистов юношеской команды "Шахтера" U-19 Николай Огарков остался без отца. Сергей Огарков погиб на Бахмутском фронте во время боевых действий против российских интервентов.
Что известно о семье Огарковых
Сергей и Николай родом из Доброполья. Это город в Покровском районе Донецкой области. Николай Огарков выступает на позиции левого или центрального защитника. Сейчас футболисту всего 18 лет, пять из них он выступает в составе "горняков".
Отец Николая Огаркова больше года провел на фронте. Он выбрал себе позывным "Шахтер". В последнее время Сергей Огарков защищал украинские позиции в районе Бахмута, где и погиб при выполнении боевого задания. Защитнику Украины был 51 год.
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