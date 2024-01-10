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Батько футболіста Шахтаря загинув на фронті

10 січня 2024 14:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Батько футболіста Шахтаря загинув на фронті
Сергій Огарков в армії. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Спортивна спільнота дізналася про трагічну загибель рідного батька молодого футболіста "Шахтаря". Сергій Огарков захищав Україну на фронті.

Батько Миколи Огаркова добровільно приєднався до Збройних сил України, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт "Шахтаря".

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Один із футболістів юнацької команди "Шахтаря" U-19 Микола Огарков залишився без батька. Сергій Огарков загинув на Бахмутському фронті під час бойових дій проти російських інтервентів.

Микола Огарков
Микола Огарков у матчі за "Шахтар". Фото: instagram.com/ogarkovnikolai/

Що відомо про сім'ю Огаркових

Сергій та Микола родом із Добропілля. Це місто у Покровському районі Донецької області. Микола Огарков виступає на позиції лівого чи центрального захисника. Зараз футболісту лише 18 років, п'ять із них він виступає у складі "гірників".

Батько Миколи Огаркова понад рік провів на фронті. Він обрав собі позивним "Шахтар". Останнім часом Сергій Огарков захищав українські позиції у районі Бахмута, де й загинув під час виконання бойового завдання. Захиснику України був 51 рік.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника. 

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