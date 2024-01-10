Батько футболіста Шахтаря загинув на фронті

Сергій Огарков в армії. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Спортивна спільнота дізналася про трагічну загибель рідного батька молодого футболіста "Шахтаря". Сергій Огарков захищав Україну на фронті.

Батько Миколи Огаркова добровільно приєднався до Збройних сил України, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт "Шахтаря".

Читайте також:

Один із футболістів юнацької команди "Шахтаря" U-19 Микола Огарков залишився без батька. Сергій Огарков загинув на Бахмутському фронті під час бойових дій проти російських інтервентів.

Микола Огарков у матчі за "Шахтар". Фото: instagram.com/ogarkovnikolai/

Що відомо про сім'ю Огаркових

Сергій та Микола родом із Добропілля. Це місто у Покровському районі Донецької області. Микола Огарков виступає на позиції лівого чи центрального захисника. Зараз футболісту лише 18 років, п'ять із них він виступає у складі "гірників".

Батько Миколи Огаркова понад рік провів на фронті. Він обрав собі позивним "Шахтар". Останнім часом Сергій Огарков захищав українські позиції у районі Бахмута, де й загинув під час виконання бойового завдання. Захиснику України був 51 рік.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

Яремчук може повернутися до України, що відомо.

"Динамо" має намір підписати зіркового закордонного футболіста.

Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.