Український футбольний арбітр загинув на фронті

Володимир Безборотько на фронті. Фото: promin.cv.ua

Український спорт облетіла звістка про трагічну смерть молодого футбольного судді Володимира Безборотька. Він загинув у боях із російськими окупантами.

Безборотько виконував оперативне завдання на Запорізькому напрямі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Асоціацію футболу Чернівецької області.

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Володимир Безборотько був родом із села Горишні Шерівці, колишнього Заставнівського району. На сайті Асоціації футболу Чернівецької області наголошується, що він зробив вагомий внесок у популяризацію дитячо-юнацького футболу Буковини.

Володимир Безборотько на полі. Фото: ffbuk.org.ua/

Військова доблесть українського судді

Безборотько вирушив на фронт добровольцем. Відомо, що він встиг побувати у кількох гарячих точках та взяв активну участь у боротьбі з російськими окупантами.

Обставини загибелі Володимира Безборотька не повідомляються. Друзі та товариші по службі повідомляють, що він був щирою і відкритою людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу товаришам. Йому було лише 27 років.

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