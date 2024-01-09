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Український футбольний арбітр загинув на фронті

9 січня 2024 13:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український футбольний арбітр загинув на фронті
Володимир Безборотько на фронті. Фото: promin.cv.ua
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український спорт облетіла звістка про трагічну смерть молодого футбольного судді Володимира Безборотька. Він загинув у боях із російськими окупантами.

Безборотько виконував оперативне завдання на Запорізькому напрямі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Асоціацію футболу Чернівецької області.

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Володимир Безборотько був родом із села Горишні Шерівці, колишнього Заставнівського району. На сайті Асоціації футболу Чернівецької області наголошується, що він зробив вагомий внесок у популяризацію дитячо-юнацького футболу Буковини.

Володимир Безборотько
Володимир Безборотько на полі. Фото: ffbuk.org.ua/

Військова доблесть українського судді

Безборотько вирушив на фронт добровольцем. Відомо, що він встиг побувати у кількох гарячих точках та взяв активну участь у боротьбі з російськими окупантами.

Обставини загибелі Володимира Безборотька не повідомляються. Друзі та товариші по службі повідомляють, що він був щирою і відкритою людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу товаришам. Йому було лише 27 років. 

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