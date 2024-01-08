Франк Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет
Легендарный бывший футболист, тренер и футбольный чиновник Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет. В последние годы "Кайзер Франц" испытывал проблемы со здоровьем.
Беккенбауэр умер в окружении самых близких родственников, сообщает Bild.
Экс-капитан сборной Германии Франц Беккенбауэр никогда публично не говорил о своих заболеваниях, однако они у него были. Его брат Вальтер несколько дней назад рассказал, что знаменитый футболист перенес две операции на сердце, ослеп на один глаз и мучился от болей в бедре.
Знаменитый "Кайзер Франц"
Заслуги легендарного Беккенбауэра выходят за рамки любого материала о нем. Лучший либеро (свободный защитник — Ред.) в истории футбола, чемпион мира-1974 и чемпион Европы-1972 списал свою фамилию золотыми буквами в историю Бундестим и "Баварии".
В мюнхенской клубе Франц Беккенбауэр выиграл все трофеи в качестве футболиста, приводил команду к чемпионскому титулу в роли тренера. Под его руководством сборная Германии стала обладателем Кубка Мира-1990.
Францу Беккенбауэру было 78 лет.
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