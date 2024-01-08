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Франк Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет

8 января 2024 18:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Франк Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет
Франц Беккенбауэр в 2010 году. Фото: Reuters/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Легендарный бывший футболист, тренер и футбольный чиновник Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет. В последние годы "Кайзер Франц" испытывал проблемы со здоровьем. 

Беккенбауэр умер в окружении самых близких родственников, сообщает Bild

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Экс-капитан сборной Германии Франц Беккенбауэр никогда публично не говорил о своих заболеваниях, однако они у него были. Его брат Вальтер несколько дней назад рассказал, что знаменитый футболист перенес две операции на сердце, ослеп на один глаз и мучился от болей в бедре. 

Знаменитый "Кайзер Франц" 

Заслуги легендарного Беккенбауэра выходят за рамки любого материала о нем. Лучший либеро (свободный защитник — Ред.) в истории футбола, чемпион мира-1974 и чемпион Европы-1972 списал свою фамилию золотыми буквами в историю Бундестим и "Баварии". 

Беккенбауэр и Пеле
Беккенбауэр и Пеле. Фото: REUTERS/Tobias Schwarz

В мюнхенской клубе Франц Беккенбауэр выиграл все трофеи в качестве футболиста, приводил команду к чемпионскому титулу в роли тренера. Под его руководством сборная Германии стала обладателем Кубка Мира-1990. 

Франц Беккенбауэр
Франц Беккенбауэр в молодости. Фото: Reuters

Францу Беккенбауэру было 78 лет. 

Напомним, "Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста. 

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