Франк Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет

Франц Беккенбауэр в 2010 году. Фото: Reuters/Carl Recine

Легендарный бывший футболист, тренер и футбольный чиновник Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет. В последние годы "Кайзер Франц" испытывал проблемы со здоровьем.

Беккенбауэр умер в окружении самых близких родственников, сообщает Bild.

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Экс-капитан сборной Германии Франц Беккенбауэр никогда публично не говорил о своих заболеваниях, однако они у него были. Его брат Вальтер несколько дней назад рассказал, что знаменитый футболист перенес две операции на сердце, ослеп на один глаз и мучился от болей в бедре.

Знаменитый "Кайзер Франц"

Заслуги легендарного Беккенбауэра выходят за рамки любого материала о нем. Лучший либеро (свободный защитник — Ред.) в истории футбола, чемпион мира-1974 и чемпион Европы-1972 списал свою фамилию золотыми буквами в историю Бундестим и "Баварии".

Беккенбауэр и Пеле. Фото: REUTERS/Tobias Schwarz

В мюнхенской клубе Франц Беккенбауэр выиграл все трофеи в качестве футболиста, приводил команду к чемпионскому титулу в роли тренера. Под его руководством сборная Германии стала обладателем Кубка Мира-1990.

Франц Беккенбауэр в молодости. Фото: Reuters

Францу Беккенбауэру было 78 лет.

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