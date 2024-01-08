Франк Бекенбауер помер у віці 78 років

Франц Бекенбауер у 2010 році. Фото: Reuters/Carl Recine

Легендарний колишній футболіст, тренер та футбольний чиновник Франц Бекенбауер помер у віці 78 років. В останні роки "Кайзер Франц" мав проблеми зі здоров'ям.

Бекенбауер помер в оточенні найближчих родичів, повідомляє Bild.

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Екскапітан збірної Німеччини Франц Бекенбауер ніколи публічно не говорив про свої захворювання, проте мав одразу декілька. Нещодавно його брат Вальтер розповів, що знаменитий футболіст переніс дві операції на серці, осліп на одне око і мучився від болю у стегні.

Знаменитий "Кайзер Франц"

Заслуги легендарного Бекенбауера виходять за межі будь-якого матеріалу про нього. Найкращий ліберо (вільний захисник — Ред.) в історії футболу, чемпіон світу-1974 та чемпіон Європи-1972 списав своє прізвище золотими літерами в історію Бундестім та "Баварії".

Беккенбауер та Пеле. Фото: REUTERS/Tobias Schwarz

У мюнхенському клубі Франц Бекенбауер виграв усі трофеї як футболіст, приводив команду до чемпіонського титулу в ролі тренера. Під його керівництвом збірна Німеччини стала володарем Кубка Світу-1990.

Франц Бекенбауер у молодості. Фото: Reuters

Францу Бекенбауер було 78 років.

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