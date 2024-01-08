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Несподівано помер колишній гравець збірної України Шершун

8 січня 2024 15:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Несподівано помер колишній гравець збірної України Шершун
Богдан Шершун під час роботи телеекспертом. Фото: SportArena
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Стало відомо про раптову смерть відомого у минулому футболіста збірної України Богдана Шершуна. Останнім часом він працював експертом на телебаченні.

Причина смерті відомого спортсмена невідома, повідомляє портал Новини. Live з посиланням на Telegram-аккаунт журналіста Володимира Звєрова.

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Богдан Шершун народився у Хмельницькому. Він є вихованцем дніпропетровського футболу. Цей гравець успішно виступав на позиції захисника за "Дніпро", київський "Арсенал" та луцьку "Волинь", у якій і завершив кар'єру у 2014-му році. За збірну України футболіст зіграв чотири матчі.

Богдан Шершун
Богдан Шершун у матчі проти "Шахтаря". Фото: УНІАН

Головні успіхи Шершуна

Захисник виграв декілька трофеїв, однак це не в українському клубі. З 2002 до 2005 року Богдан Шершун виступав у складі російського ЦСКА, з яким двічі виграв національну першість, двічі виборов Кубок Росії й став володарем Кубка УЄФА в сезоні 2004/2005.

Богдану Шершуну було лише 42 роки.

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