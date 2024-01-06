Помер легендарний футболіст та тренер збірної Бразилії

Легендарний тренер Маріо Загалло. Фото: Figueiredo/CBF

Прийшли погані новини із Бразилії, де не стало легенди світового футболу Маріо Загалло. Померлому було 92 роки.

Причина смерті не називається, повідомила Бразильська конфедерація футболу.

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Якщо згадувати Загалло, то треба нагадати, що він єдина людина, яка чотири рази ставала чемпіоном світу. Двічі це трапилося з ним як футболіст у 1958 та 1962-му роках. Потім на ЧС у 1970-му та 1994-му він перемагав як тренер. Подібного здобутку більше ніхто не домагався.

Цікаво, що на ЧС-1970 він привів команду до перемоги, коли йому було лише 38 років. 1994-го Загалло був не головним тренером, а координатором збірної.

Як футболіст на клубному рівні Загалло грав вінгером за "Америку", "Ботафогу" та "Фламенго". Однак великих успіхів у нього в клубах не було.

Крім Бразилії, з якою головним тренером він також доходив до фіналу ЧС-1998 і вигравав по два Кубки Америки (1997, 2004) і Кубка Конфедерацій (1997, 2005), спеціаліст тренував збірні Кувейту, ОАЕ, Саудівської Аравії та "Ботафого".

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