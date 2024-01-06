Помер легендарний футболіст та тренер збірної Бразилії
Прийшли погані новини із Бразилії, де не стало легенди світового футболу Маріо Загалло. Померлому було 92 роки.
Причина смерті не називається, повідомила Бразильська конфедерація футболу.
Загалло був легендою світового рівня
Якщо згадувати Загалло, то треба нагадати, що він єдина людина, яка чотири рази ставала чемпіоном світу. Двічі це трапилося з ним як футболіст у 1958 та 1962-му роках. Потім на ЧС у 1970-му та 1994-му він перемагав як тренер. Подібного здобутку більше ніхто не домагався.
Цікаво, що на ЧС-1970 він привів команду до перемоги, коли йому було лише 38 років. 1994-го Загалло був не головним тренером, а координатором збірної.
Як футболіст на клубному рівні Загалло грав вінгером за "Америку", "Ботафогу" та "Фламенго". Однак великих успіхів у нього в клубах не було.
Крім Бразилії, з якою головним тренером він також доходив до фіналу ЧС-1998 і вигравав по два Кубки Америки (1997, 2004) і Кубка Конфедерацій (1997, 2005), спеціаліст тренував збірні Кувейту, ОАЕ, Саудівської Аравії та "Ботафого".
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