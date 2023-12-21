Известный футболист неожиданно умер вскоре после матча

Джеремая Спрэг во время матча. Фото: Daily Mail

Футбольное сообщество было шокировано известием о смерти восходящей звезды австралийского футбола. Молодой Джеремая Спрэг неожиданно скончался после одного из поединков.

У игрока произошел сердечный приступ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Читайте также:

Джеремая Спрэг считался восходящей звездой спорта в Мельбурне. Семья, друзья и тренеры игрока говорят, что он "жил и дышал футболом" и был "настоящей энциклопедией" мирового спорта.

Джеремая Спрэг. Фото: Бервик Сити

Обстоятельства трагедии

Джеремая Спрэг внезапно скончался в возрасте 20 лет в пригороде Мельбурна. Накануне он отыграл очередной матч и получил хвалебные отзывы от экспертов и болельщиков. Это происшествие стало неожиданностью для семьи спортсмена и партнеров Джеремаи по команде.

Восходящая звезда команды "Бервик Сити" мечтал о вызове в молодежную сборную Австралии и был лидером как на поле, так и за его пределами. Спрэг любил не только играть в футбол, но и смотреть матчи. Особое внимание он уделял испанской Ла Лиге и хотел однажды попробовать силы в этом чемпионате.

Медики сообщили о том, что у футболиста предположительно произошел сердечный приступ. В клубе инициировали внутреннее расследование, чтобы понять, почему не удалось заранее диагностировать у Джеремаи проблемы со здоровьем.

У футболиста остались родители и четыре сестры.

Напомним, в России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно.

"Жирона" готова продать своего лидера в мадридский "Реал".

Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику.

"Динамо" зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь.

Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины.