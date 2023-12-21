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Відомий футболіст несподівано помер невдовзі після матчу

21 грудня 2023 08:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий футболіст несподівано помер невдовзі після матчу
Джеремая Спрег під час матчу. Фото: Daily Mail
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футбольне співтовариство було шоковане звісткою про смерть зірки австралійського футболу. Молодий Джеремая Спрег несподівано помер після одного з поєдинків.

У гравця стався серцевий напад, повідомляє портал Новини.Live з посиланням на Daily Mail.

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Джеремая Спрег вважався висхідною зіркою спорту в Мельбурні. Сім'я, друзі та тренери гравця кажуть, що він "жив і дихав футболом" і був "справжньою енциклопедією" світового спорту.

Джеремая Спрег
Джеремая Спрег. Фото: Бервік Сіті

Обставини трагедії

Джеремая Спрег раптово помер у віці 20 років у передмісті Мельбурна. Напередодні він відіграв черговий матч та отримав хвалебні відгуки від експертів та вболівальників. Ця подія стала несподіванкою для сім'ї спортсмена та партнерів Джеремаї за командою.

Зірка команди "Бервік Сіті" мріяв про виклик до молодіжної збірної Австралії й був лідером як на полі, так і за його межами. Спрег любив не тільки грати у футбол, а й дивитися матчі. Особливу увагу він приділяв іспанській Ла-Лізі та хотів одного разу спробувати сили у цьому чемпіонаті.

Медики повідомили про те, що у футболіста, ймовірно, стався серцевий напад. У клубі ініціювали внутрішнє розслідування, щоб зрозуміти, чому не вдалося заздалегідь діагностувати у Джеремаї проблеми зі здоров'ям.

У футболіста залишилися батьки та чотири сестри.

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