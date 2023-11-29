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Колишній гравець молодіжної збірної Німеччини помер у віці 25 років

29 листопада 2023 13:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній гравець молодіжної збірної Німеччини помер у віці 25 років
Агьєманг Діавузі на футбольному полі. Фото: instagram.com/agydiawusie/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст збірної Німеччини Агьєманг Діавузі помер у віці 25 років. Німецькі журналісти з'ясували, що смерть спортсмена сталася "з природних причин".

Трагічну новину повідомив клуб третього дивізіону "Ян Регенсбург", де виступав футболіст.

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Агьєманг Діавузі виступав на позиції правого вінгера. Він захищав кольори кількох німецьких клубів, найвідомішим із яких є "РБ Лейпциг". Футболіст грав за юнацькі збірні Німеччини віком з 15 до 19 років.

Аг'єманг Діавузи
Агьєманг Діавузі у себе вдома. Фото: instagram.com/agydiawusie/

Трагедія у німецькому спорті

Останнім матчем Діавузі стала гра 4 листопада проти "Мюнхена 1860". Футболіст попросив заміну на 39-й хвилині першого тайму через те, що він мав проблеми з диханням.

Поки неясно, чи це відіграло якусь роль у його смерті. Діавузі був знайдений вдома без ознак життя у вівторок, 28 листопада.

У сезоні 2023/2024 Агьєманг Діавузі зіграв у складі "Ян Регенсбург" 16 матчів у всіх турнірах.

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