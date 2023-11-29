Колишній гравець молодіжної збірної Німеччини помер у віці 25 років
Колишній футболіст збірної Німеччини Агьєманг Діавузі помер у віці 25 років. Німецькі журналісти з'ясували, що смерть спортсмена сталася "з природних причин".
Трагічну новину повідомив клуб третього дивізіону "Ян Регенсбург", де виступав футболіст.
Агьєманг Діавузі виступав на позиції правого вінгера. Він захищав кольори кількох німецьких клубів, найвідомішим із яких є "РБ Лейпциг". Футболіст грав за юнацькі збірні Німеччини віком з 15 до 19 років.
Трагедія у німецькому спорті
Останнім матчем Діавузі стала гра 4 листопада проти "Мюнхена 1860". Футболіст попросив заміну на 39-й хвилині першого тайму через те, що він мав проблеми з диханням.
Поки неясно, чи це відіграло якусь роль у його смерті. Діавузі був знайдений вдома без ознак життя у вівторок, 28 листопада.
У сезоні 2023/2024 Агьєманг Діавузі зіграв у складі "Ян Регенсбург" 16 матчів у всіх турнірах.
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