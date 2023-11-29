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Правила футболу змінять — дещо запозичать із регбі

29 листопада 2023 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Правила футболу змінять — дещо запозичать із регбі
Вилучення у матчі жіночих команд "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У футболі з'являться нововведення, які можуть змінити характер гри. Міжнародна рада футболу (IFAB) готує цілу низку змін.

Нові правила запроваджуються для того, щоб гравці менше часу витрачали на суперечки із суддями, повідомляє офіційний сайт IFAB.

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Згідно з висновками, які зробили експерти Міжнародної ради футболу, суперечки футболістів з арбітрами стають все більш запеклими. На гравців складно вплинути, тому необхідно вводити серйозні обмеження на будь-які контакти з суддями.

Жоелінтон
Жоелінтон у матчі Бразилії та Аргентини. Фото: REUTERS/Sergio Moraes

Що зміниться у футболі

Передбачається, що буде введено так звані тимчасові видалення. Футболісти отримуватимуть червоні картки за спроби вплинути на рішення арбітрів. Щоправда, йдеться про тимчасову заборону на участь у матчах. Воно може становити до десяти хвилин.

У майбутньому розмовляти з рефері зможуть лише капітани команд. Таким чином, у футболі застосують досвід регбі. У арбітрів з'являться натільні камери, які фіксуватимуть поведінку футболістів на адресу суддів. Крім цього буде покращено напівавтоматична фіксація положення "поза грою".

На початку ці нововведення набудуть чинності у нижчих дивізіонах європейських чемпіонатів. Після цього можуть стати повсюдними.

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