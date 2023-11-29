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Правила футбола изменят — кое-что позаимствуют из регби

29 ноября 2023 13:15
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Правила футбола изменят — кое-что позаимствуют из регби
Удаление в матче женских команд "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В футболе появятся нововведения, которые могут изменить характер игры. Международный совет футбола (IFAB) готовит целый ряд изменений. 

Новые правила вводятся для того, чтобы игроки меньше времени тратили на споры с судьями, сообщает официальный сайт IFAB. 

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Согласно выводам, которые сделали эксперты Международного совета футбола, споры футболистов с арбитрами становятся все более ожесточенными. На игроков сложно повлиять, а поэтому необходимо вводить серьезные ограничения на любые контакты с судьями. 

Жоэлинтон
Жоэлинтон в матче Бразилии и Аргентины. Фото: REUTERS/Sergio Moraes

Что изменится в футболе 

Предполагается, что будут введены так называемые временные удаления. Футболисты будут получать красные карточки за попытки повлиять на решения арбитров. Правда, речь идет о временном запрете на участие в матчах. Оно может составить до десяти минут. 

В будущем разговаривать с рефери смогут только капитаны команд. Таким образом в футболе применят опыт регби. У арбитров появятся нательные камеры, которые будут фиксировать поведение футболистов в адрес судей. Помимо этого, будет улучшена полуавтоматическая фиксация положение "вне игры". 

В начале эти нововведения вступят в силу в низших дивизионах европейских чемпионатов. После этого они могут стать повсеместными. 

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